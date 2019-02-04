100年僅3次！今天除夕恰逢立春　下一次要等到2057年

▲除夕恰逢立春是相當罕見的情形。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

今（4）日是農曆年三十，也就是除夕，剛好也是二十四節氣中的「立春」，古時農民有一種說法，「百年難逢三十春」，意味著這種情況非常少見，100年裡只有3次，換句話說，下一次再遇到這樣的情況，就要等到2057年；此外，豬年將出現傳統曆法中的「兩頭無春」現象，即農曆的一年中沒有「立春日」。

立春又稱歲首、立春節、正月節，二十四節氣是按照太陽在黃道上的位置計算，按一年四季劃分。古時候，立春就是過新年，上至帝王，下至老百姓都十分重視，民間現在還有很多習俗，如「鞭打春牛」、迎土牛、浴蠶種、喝春茶等。

除夕和立春在「農曆年期間同時出現」的情況，每100年大約只會出現5次，除了今天之外，未來100年再出現除夕巧遇立春的日子，只有2057年2月3日和2076年2月4日；初一與立春同日出現的情況就更罕見，將出現在2038年2月4日和2087年2月3日。

▼豬年也正好是「兩頭無春」的一年。（圖／記者李毓康攝）

另外；依照天文年曆顯示，從2019年2月5日至2020年1月24日，為農曆的己亥年，即「豬年」，2019年的立春在2月4日，而此時仍然是農曆「狗年」，2020年的立春同樣也在2月4日，但那時已經是農曆「鼠年」了。所以，即將到來的農曆豬年將沒有「立春日」，故是「無春年」。

有「無春年」，也就有「兩頭春」，這種情況就是農曆一年中，年頭一個立春，年尾一個立春。古人認為無春年和兩頭春不吉利，不宜結婚生子。天文專家對此表示，「兩頭無春」和「兩頭都有春」皆為正常的曆法現象，不宜嫁娶的說法毫無根據，民眾千萬別被誤導。