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民眾過年忙昏頭誤會愛車遭竊　熱心員警幫忙找回

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▲61歲潘姓婦人記錯停車位置誤以為失竊，向警方報案，警方積極搜尋尋獲，潘婦十分感謝警方協助。（圖／記者林悅翻攝）

▲61歲潘姓婦人記錯停車位置誤以為失竊，向警方報案，警方積極搜尋尋獲，潘婦十分感謝警方協助。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

61歲潘姓婦人，過年期間過度忙碌，竟記錯停車位置誤以為失竊，而向警方報案，台南市警四分局華平派出所警方積極搜尋尋獲，潘婦十分感謝警方協助。

警方說，台南市警四分局華平派出所巡佐黃建銘、警員徐瑞南於2月3 日下午5時19分接獲勤務中心轉報，安平區慶平路有民眾車輛失竊，黃員等到場了解時，61歲潘姓婦人向警方報稱，因過年趕辦年貨，外出時發現停放在健康二街與國平路552巷口之自小客車不見了，潘婦心急如焚，因而尋求警方協助。

從警多年經驗豐富之黃員於處理過程中，於現場先安撫潘婦情緒，向所長陳榮吉陳報由值班同仁協助查詢該車輛之車行資料，同時分析該車車種、型號、年份等，研判該車輛遭竊可能性不大，當事人忘記停放位置之可能性較高。

華平所長陳榮吉隨即動員派出所警力，以機巡方式於週邊巷道擴大搜尋範圍，果然於誤報失竊之停車點距離約三百公尺處尋找到該車輛。婦人既欣喜也滿懷歉意的表示，因有臨時急事要外出，情急之下而誤以為車輛是停放在健康二街與國平路552巷口，沒想到自己印象有誤，一時驚嚇才會立即報案請求警方協助。

近來因為接近過年，民眾準備過年及趕辦年貨時，突然發現自己的愛車不見時，容易因為驚嚇慌張無法靈活思考，腦筋一片空白，潘婦此次因為警方的即時協助，讓愛車「失而復返」，內心感到真是無比欣喜與感謝，對於自己的健忘，除了感到抱歉外，勞煩這麼多警察先生幫忙，內心仍無比感激，對華平所的警察們只有連聲稱『讚』，謝謝警察讓她能安心過好年。

四分局長蔡進閱對於華平派出所所長陳榮吉、巡佐黃建銘、警員徐瑞南等3員，能夠本著同理心，頭腦清晰並熱情地協助民眾找回「失竊車輛」表示感謝及讚許，也呼籲民眾過年期間仍要注意愛車安全，於路邊停放車輛時儘量加上大鎖，警察也會特別加強路上巡邏密度，維護民眾居家安全，讓民眾安心過年。

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