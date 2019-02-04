韓國瑜「不留高雄過年」遭嗆！公視小編「1句話」狂酸　網：撿到槍？

▲高雄市長韓國瑜要去峇里島過年。（圖／記者吳奕靖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

公視台語台粉絲團自抽獎活動後戰力連連，除了「中獎名單」公審髒話留言的粉絲外，回應網友的話也是異常嗆辣。有網友在粉專下針對高雄市長韓國瑜過年沒在高雄消費，反而出國度假一事留言。對此，公視台語台小編的回應讓網友驚呆，直呼「小編撿到槍？」

韓國瑜從選前到當選後，幾乎都沒有休息，就連感冒都一直未痊癒，讓他自己在市議會開議期間說，自己就職兩週卻像是已經上任2年多的感覺，所以這一次春節休假，預計3日跟家人一同前往峇里島。

▲公視台語台小編大玩雙關梗。（圖／翻攝臉書）

公視台語台3日晚間以兩則新聞快訊發文，首則為一名吳姓男子在高雄搶走彩券，騎車到雲林後落網；另則新聞則是韓國瑜一家與許淑華去峇里島度假4天。

有網友看完後在下方留言，「笑死，結果不留在高雄消費」。對此，公視台語台小編則回「他這半年消費得不夠多嗎？」，短短1句話大玩雙關，但隨後也將留言刪除，卻仍被網友截圖PO網，引起熱烈的討論。

網友看完紛紛留言，「哭 我要回去了韓導卻走了」、「公視好嗆辣」、「全民撿槍時代」、「公視最近都很猛欸」、「小編撿到槍XDDDDDDDDD」、「2019才剛過一個月大家都撿到核彈嗎XD」、「朝聖」。

▼網友都被小編的話震驚。（圖／翻攝臉書）

