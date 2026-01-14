台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

▲薰衣草森林集團旗下「尋路精選」於北海道美瑛推出「四季之家」與「落葉松之家」，主打貼近在地生活的旅宿體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣旅人對日本北海道的嚮往，正從「走馬看花」轉向「住進生活」。看準台灣人長年穩居北海道重要客源，薰衣草森林集團宣布擴大投資日本，旗下風格民宿品牌「尋路精選」正式進駐被譽為「日本最美村莊」的美瑛，推出「四季之家」與「落葉松之家」，以貼近在地日常的旅宿形式，回應旅人對慢遊、深度與生活感的期待。

根據北海道運輸局公布的觀光統計，2025年1至3月冬季期間，造訪北海道的外國遊客住宿人次達467.2萬，其中台灣旅客占比18.4%，高居第二。日媒亦報導，北海道函館市公布2025年4至9月外籍旅客留宿數達22.6萬人次，台灣以10.5萬人名列第一，顯示台灣市場對北海道旅遊具有高度穩定性與黏著度。旅遊型態也逐漸從短天數、多點踩踏，轉為定點停留、重視住宿品質與生活節奏的深度體驗。

總部設於台中的薰衣草森林集團，深耕台灣觀光休閒產業已24年，早在2010年即於北海道美瑛設立首個海外據點「緩慢北海道」。隨著國際旅遊需求回溫，集團進一步以旗下「尋路精選」品牌跨足海外旅宿市場，嘗試以更貼近日常的住宿設計，回應不同世代旅人的旅行想像。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，緩慢民宿落腳美瑛15年來，受到旅客支持，也獲得當地居民許多協助，因此在美瑛持續佈局，不僅是看好觀光趨勢，更希望「取之於在地、回饋於在地」，成為地方經濟的一部分。

「四季之家」選址於美瑛車站步行約2至3分鐘的位置，讓初次造訪美瑛的旅人能在最短距離內安頓身心。民宿共設有兩間雙人房與兩間三人房，空間規劃簡潔，窗外即是隨季節變換色彩的街景與天空，春夏的綠意、秋季的金黃、冬日的雪白，成為旅人生活的一部分。民宿名稱取自美瑛四季分明的自然景緻，也象徵旅人不論何時來訪，都能在這裡找到屬於自己的日常節奏。

距離車站步行約10分鐘的「落葉松之家」，則以平房木屋形式融入社區。建材選用北海道落葉松，室內瀰漫著木質香氣，混合松木、泥土與香脂的自然氣息，一推門便能感受到北國特有的靜謐。透過大面落地窗，可看見尖尖屋頂覆著白雪，或當地居民騎著腳踏車緩緩經過門前。民宿除設有兩間雙人房，亦配置廚房與洗衣設備，四人即可包棟，讓旅人如同回到一棟短暫借住的家。

兩處民宿皆採自助入住，降低人為干擾，讓旅客能自由安排作息，適合自由行旅客、小型包團與偏好輕奢慢遊的背包客。從民宿出發，一小時車程內即可串連美瑛丘陵、工坊、市集與咖啡店，不必長途移動，讓時間真正留給土地與生活。為深化旅人與地方的連結，薰衣草森林團隊也彙整「美瑛十帖」，收錄自然景點與在地私房店鋪，引導旅人從觀看風景，轉為參與地方。

目前「四季之家」與「落葉松之家」皆已開放預訂。集團表示，期待吸引的不只是觀光客，而是願意慢下腳步、理解土地的旅行者，在美瑛短暫居住的日子裡，感受四季流轉，也重新整理自己與世界的距離。

