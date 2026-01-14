　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣人成北海道最大客源之一　台中旅宿品牌布局日本最美村莊

▲薰衣草森林集團旗下「尋路精選」於北海道美瑛推出「四季之家」與「落葉松之家」，主打貼近在地生活的旅宿體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲薰衣草森林集團旗下「尋路精選」於北海道美瑛推出「四季之家」與「落葉松之家」，主打貼近在地生活的旅宿體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台灣旅人對日本北海道的嚮往，正從「走馬看花」轉向「住進生活」。看準台灣人長年穩居北海道重要客源，薰衣草森林集團宣布擴大投資日本，旗下風格民宿品牌「尋路精選」正式進駐被譽為「日本最美村莊」的美瑛，推出「四季之家」與「落葉松之家」，以貼近在地日常的旅宿形式，回應旅人對慢遊、深度與生活感的期待。

根據北海道運輸局公布的觀光統計，2025年1至3月冬季期間，造訪北海道的外國遊客住宿人次達467.2萬，其中台灣旅客占比18.4%，高居第二。日媒亦報導，北海道函館市公布2025年4至9月外籍旅客留宿數達22.6萬人次，台灣以10.5萬人名列第一，顯示台灣市場對北海道旅遊具有高度穩定性與黏著度。旅遊型態也逐漸從短天數、多點踩踏，轉為定點停留、重視住宿品質與生活節奏的深度體驗。

總部設於台中的薰衣草森林集團，深耕台灣觀光休閒產業已24年，早在2010年即於北海道美瑛設立首個海外據點「緩慢北海道」。隨著國際旅遊需求回溫，集團進一步以旗下「尋路精選」品牌跨足海外旅宿市場，嘗試以更貼近日常的住宿設計，回應不同世代旅人的旅行想像。

薰衣草森林集團董事長王村煌表示，緩慢民宿落腳美瑛15年來，受到旅客支持，也獲得當地居民許多協助，因此在美瑛持續佈局，不僅是看好觀光趨勢，更希望「取之於在地、回饋於在地」，成為地方經濟的一部分。

「四季之家」選址於美瑛車站步行約2至3分鐘的位置，讓初次造訪美瑛的旅人能在最短距離內安頓身心。民宿共設有兩間雙人房與兩間三人房，空間規劃簡潔，窗外即是隨季節變換色彩的街景與天空，春夏的綠意、秋季的金黃、冬日的雪白，成為旅人生活的一部分。民宿名稱取自美瑛四季分明的自然景緻，也象徵旅人不論何時來訪，都能在這裡找到屬於自己的日常節奏。

距離車站步行約10分鐘的「落葉松之家」，則以平房木屋形式融入社區。建材選用北海道落葉松，室內瀰漫著木質香氣，混合松木、泥土與香脂的自然氣息，一推門便能感受到北國特有的靜謐。透過大面落地窗，可看見尖尖屋頂覆著白雪，或當地居民騎著腳踏車緩緩經過門前。民宿除設有兩間雙人房，亦配置廚房與洗衣設備，四人即可包棟，讓旅人如同回到一棟短暫借住的家。

兩處民宿皆採自助入住，降低人為干擾，讓旅客能自由安排作息，適合自由行旅客、小型包團與偏好輕奢慢遊的背包客。從民宿出發，一小時車程內即可串連美瑛丘陵、工坊、市集與咖啡店，不必長途移動，讓時間真正留給土地與生活。為深化旅人與地方的連結，薰衣草森林團隊也彙整「美瑛十帖」，收錄自然景點與在地私房店鋪，引導旅人從觀看風景，轉為參與地方。

目前「四季之家」與「落葉松之家」皆已開放預訂。集團表示，期待吸引的不只是觀光客，而是願意慢下腳步、理解土地的旅行者，在美瑛短暫居住的日子裡，感受四季流轉，也重新整理自己與世界的距離。

▲薰衣草森林集團旗下「尋路精選」於北海道美瑛推出「四季之家」與「落葉松之家」，主打貼近在地生活的旅宿體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲薰衣草森林集團旗下「尋路精選」於北海道美瑛推出「四季之家」與「落葉松之家」，主打貼近在地生活的旅宿體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊
曾總親揭！「美職兩大戰力」228報到
代表台灣出賽！澳網奪亞軍成大驚奇　粉專感動：她沒有白來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

「地址怪怪到找不到」男闖派出所　內埔警1招助準時上工

日月光、中華電信、台塑化都投入　114年中台灣公私協力造林8.2萬株

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

花蓮富里鄉民捐贈「太魯閣櫟」　土地公廟旁種下傳承之樹

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

化災不容僥倖模擬危險化學品火災　南消一大新營分隊實兵演練

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成典禮「雙喜臨門」

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度　AI短影音拍出熱血招募片

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

欠稅不繳還花4億　台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

「地址怪怪到找不到」男闖派出所　內埔警1招助準時上工

日月光、中華電信、台塑化都投入　114年中台灣公私協力造林8.2萬株

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

今周刊反詐騙大調查公布　高學歷、高收入反而易受騙

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

花蓮休假警上山打獵！獵槍倒下走火…友下車如廁「右胸中槍」亡

是我嗎？賴胤豪得知入選「坐在家門口發呆」　集訓首日狂冒手汗

2千年以來Q1平均漲幅4.4％　內資領軍台股偏多以待

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

【海豹量體重啦】整隻Q彈移動抖抖跳上體重計超可愛❤️

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

板模工找不到工地　警靠經驗＋Google暖心指路

114年中台灣公私協力造林8.2萬株

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

欠稅不繳還花4億台南塑膠公司滯欠430萬63歲負責人遭管收

打造鐵道秘境小站　雲林縣府推動斗南石龜車站環境升級

新北透明晶質獎經驗分享　讓廉政治理更有感

新北食農教育展躍國際　奪美國繆思創意獎銀獎

土方之亂　桃市府：協助業者平穩銜接新制

南投縣推升級版公費成人肺炎鏈球菌疫苗

男停車場出不去　東港警秒教學解圍

高雄寶來賞梅快閃起跑　六龜區行政中心落成

消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

更多熱門

相關新聞

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

日本北海道日高町一家酒吧驚傳藏屍案，49歲餐廳老闆松倉俊彥涉嫌在跨年夜前後將一名女性遺體藏匿於店內牆壁夾層，遭警方以棄屍罪嫌逮捕。經DNA比對，死者確認就是28歲的護理師工藤日菜野。

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

日酒吧「牆藏女屍」！老闆狂開5台清淨機

即／北海道規模5地震　氣象廳：深度極淺

即／北海道規模5地震　氣象廳：深度極淺

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

日餐廳「牆壁夾女屍」老闆長相曝光！

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

關鍵字：

北海道美瑛民宿台灣旅客慢遊

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面