國道1號南下3小客車追撞　「彰化路段」回堵3公里！

▲國道一號南向198.8k事故，彰化路段回堵3公里。（圖／高公局提供）

記者趙于婷／台北報導

今（4）日為春節假期第連假第三天除夕夜，今日車潮預估仍以南下車流為主，上午各路段大致行車順暢，唯獨上午10時35分國道1號南向198.8k因3小客車追撞事故占內車道，回堵3公里，造成彰化系統至彰化路段壅塞。

交通部高速公路局指出，昨日全日總延車公里為90.5百萬車公里，為年平均平日 （87百萬車公里）的1.04倍，其中南下52.8百萬車公里，為年平均平日（43百萬車公里）的1.23倍；本日0-5時平均總延車公里為7.3百萬車公里，為年平均平日（3.6百萬車公里）的2.03倍。

截至今上午11時，國道全線總延車公里為26.7百萬車公里，預估本日交通量為90百萬車公里，今日車潮預估仍以南下車流為主，建議南下用路人於出發前先規劃行程，並利用1968App查詢較佳出發時間或改走替代道路，也可收聽警廣掌握即時路況資訊。

高公局提醒，高速公路發生事故主要原因大多是未保持安全間距、未主注車前狀況以及變換車道不當，尤其是春節連續假期車流量大，一旦發生交通事故，會造成嚴重壅塞，建議大家於行車前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，也應避免疲勞駕駛，如有精神不佳狀況，可利用服務區駕駛人休息室。