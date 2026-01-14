　
BTS高雄連唱3天！飯店群組急通知「關房漲價」　觀光局要查了

外送稿用 ▲▼BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

▲BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）

記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣團體BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，昨（13）日晚間更驚喜公開世界巡迴演唱會的場次，其中將在今年11月19、21、22日到高雄開唱。沒想到疑有飯店業務公關好心通知其他業者趕快「關房漲價」，事後卻將對話發布在Threads上，立即遭到網友截圖抨擊。觀光局長高閔琳夜間「海巡」立即發現並蒐證，將啟動旅宿稽查。

ARMY挺過軍白期，BTS相隔3年9個月，終於迎來合體回歸日子，根據官方釋出的最新資訊，BTS的世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR」將在今年4月9日正式啟動，今年11月19、21、22日到高雄開唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疑飯店業者互相通報快「關房漲價」。（圖／翻攝自threads）

▲疑飯店業者互相通報快「關房漲價」。（圖／翻攝自threads）

消息一出，立刻掀起粉絲討論，隨後Threads上竟出現一篇貼文，寫著「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，貼文截圖裡出現的是各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」。

該篇貼文被網友大量轉傳並截圖，目前原文已被刪除，不過網友也紛紛呼籲抵制，並瘋狂tag經常在網路「海巡」的高雄市觀光局長高閔琳、高雄市長陳其邁。

高閔琳表示，昨天半夜已掌握並蒐證完畢，已通知公會、各家飯店及OTA平台，嚴令遵守法規，並已啟動旅宿稽查，請民眾及網友放心，違法者將嚴懲不貸。

另有網友分享，指BTS來高雄開演唱會，有些飯店業者「想錢想瘋了」，她有預先隨機看六日房價大約都落在一晚2000元，沒想到凌晨12點過後刷新，房價變成一晚1萬8000元，氣得直呼：「都當迷妹們盤子嗎？」對此，高閔琳也親自回覆：「歡迎提出具體事證並檢舉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

防彈少年團（BTS）14日深夜無預警公布全新世界巡迴演唱會消息，首站將於4月9、11、12日一連三天，在首爾高陽體育園區舉行。官方同時釋出座位圖與票價資訊，演唱會將採用360度舞台設計，並設有四向延伸舞台，規模備受關注。

