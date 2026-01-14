周杰倫參戰澳網「國籍寫中國」沒人敢出征！陳沂酸：兩岸和平大使

▲周杰倫參加澳網一分滿貫賽。（圖／翻攝IG）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，表定今（14日）下午4時30分出賽，不過澳網官網公布的對戰籤表中，周杰倫國籍遭列為「CHN（中國）」，掀起熱論。對此，網紅陳沂表示，當一個人「強到變成周杰倫」，就是超越一切的存在，就算國籍被寫成中國，也不會有人敢出征。

根據澳網所公布的對戰籤表，周杰倫編號46，其首輪對手為澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），不過仔細看籤表會發現，周杰倫的國籍遭列為「CHN（中國）」，而籤表另1名來自英國的台灣女將藍喬安娜（Joanna Garland）則是列為「TPE」，目前尚不知為何會有如此差異，也引發球迷間討論。

網紅陳沂在臉書發文，周杰倫參加澳網比賽，國籍直接寫「中國」，結果沒有青鳥敢出征他，「當你強到變成周杰倫的時候，就是超越一切的存在」「周杰倫根本兩岸和平大使，大家搶著要」。

這場賽事吸引了48人同場競技，除了24位來自網壇的職業球星，還有24名由業餘好手及知名人士組成，選手陣容強大，包括當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、日本名將大坂直美，以及其他網球好手。每場比賽只打一球，勝者直接晉級，輸家則立即淘汰，節奏相當緊湊。

冠軍可抱走100萬美金（約新台幣3000萬元）大獎，而周杰倫已表態，若贏得冠軍，獎金將全數捐作公益，展現巨星氣度。