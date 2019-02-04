影／「我腳好像中邪了！」她猛踩油門撞噴加油機…下秒指老公：他開的

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記者朱世凱／綜合報導

江西省宜春市一名女子3日清晨駕車返鄉途中，竟然暴衝撞飛一個高速公路服務區的自助加油機，之後再撞毀2輛停在路旁的轎車。警方到場調查時問車子誰開的，女子竟絲毫沒有猶豫地指著丈夫說，「他開的。」直到員警再次嚴厲詢問，暴衝姊才承認是自己誤把煞車當油門踩才會釀禍。

▼女駕駛撞飛加油機，還將責任推給丈夫。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，暴衝姊當時駕車與丈夫一同回鄉，因為太緊張誤把油門當煞車踩，輾過自助加油機，同時將停在路旁的2輛轎車撞毀，最後車頭撞在牆上才停下。女子表示，「我想踩煞車，我就以為那個（油門）是煞車，因為我腳好像中邪了，一直踩不到，就邪門了那種感覺。」

▼女駕駛毫不猶豫地說，是丈夫開的車。（圖／翻攝自梨視頻）

但是從影像顯示，當警方詢問車子是誰開的時候，暴衝姊竟然馬上手指丈夫說，「是他開的。」員警再度嚴厲詢問時，女子才趕快坦承是自己開的。警方指出，女子是新手駕駛，剛剛考到駕照，還沒過「實習期」，所幸事故沒有造成人員傷亡，目前夫妻正與服務區管理方進行協商，討論賠償事宜。

網友看完紛紛表示，「趕快離婚吧！還留著這種老婆過年幹嘛？」、「我看是腦袋中邪了」、「建議吊銷駕照」、「沒撞到人算你命大」、「這水準還能開車？」、「性別互換的話，評論又是另一番場景」。

▼女駕駛聲稱腳像是中邪一樣，才會誤踩油門暴衝。（圖／翻攝自梨視頻）