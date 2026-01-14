高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

▲台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵年終獎金出爐，據了解，高鐵公司去年總獎金高達7個月，創下歷年新高，其中，年終獎金3.4個月，預計2月6日發放，另有平均3.4個月的績效獎金，將依個人績效於6月30日發放。

高鐵公司今公布2025年總獎金暨年終獎金發放說明，根據公告，去年總獎金依公司自結損益的「計列獎金基礎」對應總獎金級距，為7個月，其中，總獎金共包含營運激勵金、年終獎金及績效獎金3筆發放。

根據公告，去年營運激勵金為每位員工定額12,000元，約為0.2個月薪資，已於今年1月2日發放；年終獎金為每位員工3.4個月薪資，預計於2月6日發放；而績效獎金（含員工酬勞）平均為3.4個月，將依個人績效等條件於6月30日發放。

高鐵公司董事長史哲今也發布內部信給員工，信中指出，今年是高鐵非常關鍵的一年，在歡慶豐收之餘，提醒員工牢記二項重要的要求。首先，必須做好高鐵通車營運20周年及「高鐵2.0」的各項準備工作，包括左營基地第二檢修廠即將舉辦上梁典禮、燕巢總機廠擴建工程春節後動土、新世代列車N700ST預計7月自日本出廠、8月抵達台灣等。

史哲信中也提到，過去短短數月，接連發生「列車停站未開門即發車事件」、「通訊異常事件」、「試運轉列車蓋板脫落事件」等過去從不曾出現的重大疏失，「是給自認已十分熟悉高鐵營運的我們一記當頭棒喝」，絕不可以自認足夠資深、熟悉作業程序就輕忽安全細節，強調「沒有安全，就沒有高鐵」絕對不是口號，是每個高鐵人的紀律與使命。