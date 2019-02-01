150萬張花博卡變廢卡　中市府：要拿有照片的身分證件

▲台中花博卡因無法辨識身分，民眾無法使用入場。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

花博卡不能看花博！台中市政府承辦世界花卉博覽會，前市長林佳龍時期推出台中花博卡，市民只要辦理就可持卡「第一次免費，第二次半價優惠」，並發出150萬張，近日卻發生民眾持花博卡不得入場的情況，民眾批評花博卡等同廢卡。中市府表示，因記名花博卡沒照片，無法證明是否本人使用，改要求出示其他證件。

台中市長盧秀燕選舉時祭出「台中市民看花博免費」政見，當選後立刻兌現，但新市府團隊才上任滿月，就爆出市府未依合約在去年12月給付AIPH的台中花博門票收入抽成爭議。市府1月31日出面滅火，並稱雙方已充分溝通，過程正向，2月1日將完成匯款。但市府是要依門票「實際收入」，支付300多萬元，與AIPH認知門票「預估收入」1250萬元，有4倍落差，短收的AIPH態度為何，有待觀察。

▲市民持花博卡卻遭拒絕入場，形同廢卡。圖為開幕時排隊盛況。（圖／台中市政府提供）

近日也有不少民眾反應，台中花博卡竟無法使用入場，主辦單位理由以「無法辨識身分」拒絕，另有民眾帶著外縣市親友到花博，他們進去了，自己帶花博卡卻不能用，因為未帶其他身分證件，只能自掏腰包花350元。民眾認為，當初就是為了看花博辦花博卡享優惠，如今花博卡不花博，成了廢卡，這些辦卡市民不知內心是怎麼想的。

台中市交通局表示，市長已多次說明，「今年元旦起，台中市民持身分證可免費無限次暢遊台中花博園區」。記名花博卡因為卡片沒有使用者照片，無法辨識是否是台中市民本人使用，為恐出現借卡給他人入園的弊端，所以市府一概以有照片身分證、駕照或健保卡認定市民身分，但也會教育入場管理員「從寬認定」，只要有其他足以認定是台中市民本人的証件都會開放入園。將再加強宣導，台中市民只能用有照片身分證等證件免費入園，花博卡只能當一般悠遊卡使用，無法擁有免費入園優惠。

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