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用硬體字刻畫「花開的聲音！」　內埔國小老師推廣花博之美

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▲▼內埔國小教師以硬筆字書寫花博之美，推廣花博美學。 （圖／台中市政府提供）

▲老師用硬筆字描寫出花博之美。（圖／台中市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

「硬筆書法」是后里區內埔國小特色之一，學校教師團隊為寫出「好看」的字，常常利用教師社群或線上群組共學練習硬筆字和書法。學校社群召集人韓紫綺表示，寫書法不僅要把字寫美，內容更應創造內涵，因此日前與同仁一起到台中花博園區，以花博為主題，以硬筆字書寫花博的美好，作品在內埔國小新落成的圖書館展出，歡迎各界前往欣賞。

內埔國小校長彭偉峰表示，學校主任、教師向來對於硬筆字和書法擁有相當大的熱情，總是利用週三教師社群或線上群組共學方式，進行硬筆字和書法學習；教師共學的成果，造就學校整體學生的字體都變得相當優美，參加全國硬筆字比賽獲得無數佳績。

教育局指出，花博三大展區之一坐落於后里，同樣位於后里區的內埔國小教師團隊除了積極參與花博導覽志工培訓外，更結合學校特色推展花博教育，其中，「硬筆書法」是內埔國小的特色之一，學校特別以｢書寫花博之美｣為主題，融合教學、閱讀與寫作，讓硬筆書寫變得更有特色，也創造花博教育美學。

教育局強調，台中花博廣受各界好評，參觀人潮絡繹不絕，入園人數已近400萬人次。市府除鼓勵全國各級學校學生親臨花博進行戶外教學外，也鼓勵學校教師以｢花博｣為主題，融入Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活精神，讓花博更富教育內涵。

▲▼內埔國小教師以硬筆字書寫花博之美，推廣花博美學。 （圖／台中市政府提供）

▲美麗的風景搭配內心感觸更有氣氛。

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關鍵字：硬體字,台中,花博,內埔國小,彭偉峰

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