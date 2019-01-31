　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

女兒植物人女婿跑路　年後房子將法拍…嬤帶孫嘆「年難過」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北市老公寓裝電梯再添一例。（圖／擷取自google map）

▲阿嬤老公寓遭女婿抵押，即將被法拍。圖為示意圖。（圖／擷取自google map）

記者李忠憲／台中報導

黃姓阿嬤因房產過戶給女婿，遭抵押貸款，女婿「跑路」，女兒又吞藥自殺，雖然救回一命卻成植物人。只靠低收補助及資源回收維生的她，獨自扶養3外孫，房子將在年後遭拍賣。知道這個農曆過年難過的黃阿嬤，無奈地說「走一步算一步！」

家住北屯區的75歲黃姓阿嬤，平時靠收資源回收物賺取零錢，並依賴著每月1萬4千多元的社會局低收入補助，慈濟每月1萬元的女兒醫療照護補助，獨自扶養3名外孫外，更要照顧已成植物人的女兒，而女婿卻已經跑路消失，原本經濟不佳的她因此雪上加霜。

原來，黃阿嬤多年前就將30年的老公寓過戶到女婿名下，女婿去年與有憂鬱症的女兒因故爭吵，女兒憤而吃藥自殺，雖救回一命卻成植物人，1個月的醫藥費就要5萬元。女婿因扛不起來，將房子向銀行抵押貸款，還不出錢來竟還跑路消失。

黃阿嬤說，她日前接到銀行通知，2月14日房子就要被法拍，才知道房子遭抵押。到時候她跟3孫子都沒房子可住，不知該如何是好。

台中市社會局表示，黃阿嬤去年初已取得低收入戶資格，每月領取低收補助及老人津貼共1萬3千5百多元，並定期追蹤。1月30日已協助將她女兒轉介到安養中心照護。社會局也會協助阿嬤祖孫後續安置，不會讓他們流落街頭。

社會局說，將會繼續尋求資源協助阿嬤一家人渡過難關。民眾或民間慈善單位欲伸援手，可洽社會局社會救助科(04)22289111分機37238或北屯區公所社會課04-24606000聯繫。

【更多新聞】

女被撞母跪泣「拜託可憐我」　網怒肉搜蛋洗！肇事男求警保護

影／殺死牙醫師無悔意稱「死後在地下道歉」　精障男逃死刑

韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

ET快訊
驚悚畫面曝光！單車伯「鬼牽式」詭衝快車道遭油罐車輾斃
鍾麗緹21歲混血女兒神遺傳爆乳基因！大開東西半球比媽還辣
過年前陪母燙髮一上公車「找不到」　網笑翻：6個阿姨也是
她買4不祥數字全中獎！破解刮刮樂迷思：吉利號碼是騙人的

關鍵字：祖孫,公寓,抵押,法拍,植物人

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／殺牙醫無懺悔只說「死後到地下道歉」　狠男逃死刑

影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

北市中山區深夜傳槍響！2派酒客街頭鬥毆　警空轟6槍怒喊「趴下」　

「改朝換代前就傳毛手毛腳」　高市府男主管涉性騷3女同仁遭起底

資源回收婦堅送1.5萬元大紅包　新營消防分隊說母湯...只好轉政風

24刀殺死包租婆　水電工連累姨丈老闆一起賠償462萬元

進來幫我換鍵盤！狼男「摀嘴強壓」女服務生　噁喊：我要強X妳

驚悚畫面曝光！單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

蚵殼加工廠擬設嘉義大林鎮　鎮代罵「盤子」鎮長火大翻桌

女兒植物人女婿跑路　年後房子將法拍…嬤帶孫嘆「年難過」

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

狗媽媽「肉身擋車」對人吠叫求援　幼犬遭輾倒臥路邊奄奄一息...

2女孩偽裝「牆上衣架」躲貓貓 面壁忍力超強...卻被長腿出賣！

清醒夢=有意識還能控制「劇情」　記錄夢境、誘導現實記憶能練成

王大陸、林允對嘴還能車禍現場　挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

林依晨神還原「陳公子不要啊」台詞　燦笑：我就是要整張彬彬！

24刀殺死包租婆　水電工連累姨丈老闆一起賠償462萬元

進來幫我換鍵盤！狼男「摀嘴強壓」女服務生　噁喊：我要強X妳

驚悚畫面曝光！單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

蚵殼加工廠擬設嘉義大林鎮　鎮代罵「盤子」鎮長火大翻桌

女兒植物人女婿跑路　年後房子將法拍…嬤帶孫嘆「年難過」

孫道存太電案中疑做偽證遭起訴　二審仍無罪

北市中山警包庇色情酒店案　兩波起訴14官警

快訊／北市路口「轎車打滑撞分隔島」翻肚　駕駛驚險爬出

反永大同意日立收購　股東提告：董事長背信將釀12億損失

18歲老狗逃家主人好著急　「牠掉進2公尺深水溝」警架梯救

Martin Garrix爆「遭天團取代」　連續3年Tomorrowland壓軸換人

旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」　還有「助理」抱牠拍照

24刀殺死包租婆　水電工連累姨丈老闆一起賠償462萬元

超級盃／新聞字幕稱布雷迪「作弊」　電視台製作人遭開除

促修法放寬國家前途公投　喜樂島要立委表態

賭城槍手房間照曝光！23把步槍掃射釀58死　FBI：查無任何犯罪動機

「淘汰款」燃煤鍋爐惹禍　河北張家口發生爆炸致2死2傷

進口洗髮精「回台分裝」需標示！　違者最高可罰100萬

台北車站「來這會OO…」都市傳說！她每到必驗證　千人共鳴：去N次都這樣

進來幫我換鍵盤！狼男「摀嘴強壓」女服務生　噁喊：我要強X妳

社會熱門新聞

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

再勘驗！丁陣營發現選舉人名冊6..

黑幫尾牙「眉角多」　進出都要小..

歡喜交新車…業務慘撞保時捷91..

情侶不租凶宅慘被告　房東竟是張..

變態按摩師騙幫淋巴排毒　指侵O..

反恐隊員武裝縱走　民眾大吸睛

快訊／男失蹤7年　大甲溪畔上吊..

即／男衣櫃內輕生　送醫仍不治

猴硐貓村爆貓瘟　動保處:：緊急..

台中騎士中線左轉遭120公里轎..

即／楊梅瓦斯罐回收場大火　濃煙..

交車遇上保時捷！同行曝業務最慘..

油漆工撞殘女遭肉搜　父親出面幫..

更多熱門

相關新聞

書記官隻手遮天　豪宅法拍半價賤賣

台北地方法院民事執行科書記官駱俊勳，為求消化手中累積地執行、法拍案件，竟便宜行事，用造假地當事人撤回聲請狀等文書，製造結案假象，直到2018年12月，台北地院突然出現一間未依程序公告的法拍屋才爆發，駱事後向檢察官坦承犯行，台北地檢署31日依偽造文書等罪提起公訴。

即／男衣櫃內輕生　送醫仍不治

北市第一凶宅　驚見百人牌位

永和公寓冒火苗　屋主驚險逃生

撞衣櫥尖物刺腳　2歲女成植物人

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

《甘味》吳鈴山時速110國道追撞

林志玲驚爆「復合言承旭」回應了

養1家9口當AV女優　三田杏宣布引退

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人生勝利組

張語昕「交往3個月」閃電結婚！

臥底警與陪酒妹玩「揉奶遊戲」

即／23：14高雄4.9地震　南台大晃

22K男想吃春水堂　看菜單要花500元沉默

要剪10年信用卡！客服祭出大禮「感動我」

必知五月天10件事　第1點超多人錯

馬國畢負債5000萬翻身！「1年連開4家店」變餐飲大亨

科學證實有氧運動對減肥根本沒用

台中麗寶樂園「斷軌列車」故障

張語昕結婚1個月：最後一次叫老公！網瘋猜有孕

更多

最夯影音

更多

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

懂法律就是不一樣？男依法拒檢　員警無奈「讓他離開」...網友怒了

考到駕照！阿弟新勁戰兇猛大催　油新勁戰「翹孤輪」爽3秒...網喊療癒

22歲情侶新莊租屋發現是凶宅 「不租了」慘被告!房東竟是張淑晶

三胞胎媽自拍「肚皮脹大爆青筋」 產後亮鬆弛肚：想展現真實一面

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面