女兒植物人女婿跑路　年後房子將法拍…嬤帶孫嘆「年難過」

▲阿嬤老公寓遭女婿抵押，即將被法拍。圖為示意圖。（圖／擷取自google map）

記者李忠憲／台中報導

黃姓阿嬤因房產過戶給女婿，遭抵押貸款，女婿「跑路」，女兒又吞藥自殺，雖然救回一命卻成植物人。只靠低收補助及資源回收維生的她，獨自扶養3外孫，房子將在年後遭拍賣。知道這個農曆過年難過的黃阿嬤，無奈地說「走一步算一步！」

家住北屯區的75歲黃姓阿嬤，平時靠收資源回收物賺取零錢，並依賴著每月1萬4千多元的社會局低收入補助，慈濟每月1萬元的女兒醫療照護補助，獨自扶養3名外孫外，更要照顧已成植物人的女兒，而女婿卻已經跑路消失，原本經濟不佳的她因此雪上加霜。

原來，黃阿嬤多年前就將30年的老公寓過戶到女婿名下，女婿去年與有憂鬱症的女兒因故爭吵，女兒憤而吃藥自殺，雖救回一命卻成植物人，1個月的醫藥費就要5萬元。女婿因扛不起來，將房子向銀行抵押貸款，還不出錢來竟還跑路消失。

黃阿嬤說，她日前接到銀行通知，2月14日房子就要被法拍，才知道房子遭抵押。到時候她跟3孫子都沒房子可住，不知該如何是好。

台中市社會局表示，黃阿嬤去年初已取得低收入戶資格，每月領取低收補助及老人津貼共1萬3千5百多元，並定期追蹤。1月30日已協助將她女兒轉介到安養中心照護。社會局也會協助阿嬤祖孫後續安置，不會讓他們流落街頭。

社會局說，將會繼續尋求資源協助阿嬤一家人渡過難關。民眾或民間慈善單位欲伸援手，可洽社會局社會救助科(04)22289111分機37238或北屯區公所社會課04-24606000聯繫。

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