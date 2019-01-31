黎明幼兒園自救會衝總統府激動喊「蔡英文出來」　與警爆發推擠

突發中心／台北報導

黎明幼兒園園長林金連31日前往總統府陳情，情緒激動拿起預藏的筆狀物自殘，造成左手臂釀一處傷痕，府方人員上前制止。而場外抗議民眾情緒激動，想衝進總統府內高喊「蔡英文出來」，遭大批警力制止，雙方爆發推擠，已有人遭上銬。

▲黎明幼兒園自救會總統府前爆發衝突 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

從現場畫面可見，自救會成員要衝進總統府找院長跟蔡英文，而憲兵和大批警力則是使用盾牌及警棍制止，場面相當混亂。

稍早府方派人出面接受陳情書，但林金蓮情緒激動掏出筆狀物的武器自殘，府方人員上前制止。警方到場企圖制止林，但林因情緒實在太過激動，所以只要有警員想靠近就沒筆狀物刺自己，目前也正在安撫情緒。

針對此事，場外的抗議人士表示，已經在總統府向小英總統陳情多次，但都沒得到結果，都是政府推給地方，地方又推給政府，所以才會林金蓮陳情時才會拿著筆刺向大動脈。

而自救會成員經和總統府協商後表示，目前副秘書長會在行程結束後，親自打電話給台中市府，希望能介入協商，暫緩拆除作業，這就是剛剛協商、僵持的最新進展，目前園長還是沒辦法接受，情緒也還在比較激動狀況，現在還有其他人陪伴 ，手部有點受傷，已請總統府方面可以放些醫療用品在旁邊，讓園長自行包紮，不要主動靠近，造成園長更多壓力，並爭取時間溝通，希望總統府有更多積極作為。