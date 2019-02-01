3市民拿花博卡被拒入園「另花350元買票」　市長換人150萬張卡廢了

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有民眾辦了台中市前市長林佳龍推動的記名花博卡，卻在新市長盧秀燕上任後變成廢卡，並被以市民身分無法辨別為由拒絕入園，質疑根本就是「泛政治化」，換了市長市府政策就朝令夕改，讓已經辦卡的150萬市民不知道該怎麼辦。對此，台中市府方面解釋，花博卡沒有照片確實無法辨識是否為本人使用，這才改要求出示有照片的證件。

▲專屬台中市民的「花博卡」，去年10月底申辦量就正式突破150萬張，創下全台市民卡的最高紀錄。（圖／台中市政府提供）

台中市黃姓女子向《蘋果日報》投訴，上週和朋友打算去看花博，想拿花博卡進場卻被拒絕，只因為卡上沒有照片無法辨識是否為本人使用；另外兩名市民也抱怨，和住在外縣市的家人一起前往花博，持卡的自己竟然被拒絕入場，只好再花350元買門票進入，新市長上任不到一個月就取消前市長的政策，當初辦卡的優惠全都泡湯，相當於直接變成廢卡，根本就是「泛政治化」，讓已經辦卡的150萬市民無所適從。

其實，台中市長盧秀燕在選舉期間就曾提到，林佳龍團隊推出花博卡，持卡者享有的優惠不僅包含進出台中市公有停車場（可使用電子票證）有5折優惠，還有超過2800店家加入特約店，相當於把市民一分為二，簡直是差別待遇，有圖利廠商的嫌疑；當時她就提出，要改為台中市民憑身分證可不限次數進入花博園區，藍綠陣營進而打起「是否有政策買票」的爭論。

▼▲台中花博后里園區的花舞館。（圖／記者陳玉攝）

如今新市長上任不到一個月，媒體就接獲3位台中市民投訴，這樣的狀況幾乎天天都會在花博上演，台中市府僅強調，為了避免有心人士借卡入園的弊端，會再加強宣導這項政策，花博卡民眾還是只能當成一般悠遊卡使用。

但花博的爭議還不止如此，國際園藝生產者協會（AIPH）日前發函給台中市府，指控尚未收到門票收入1％抽成，即35萬7千歐元（約1250萬元台幣），如果再不匯款可能會終止主辦權。中市府副秘書長陳如昌、新聞局長吳皇昇昨日（1月31日）晚間7點半召開記者會表示，當初約定會分成兩次付款，第一次應該為花博開幕後一個月內，也就是去年的12月3日前，但前市府並未完成給付，新市府團隊會勇於承擔並處理，目前已經與AIPH取得共識，會儘速給付第一次的權利金。