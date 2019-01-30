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社會 社會焦點 保障人權

影／殺死牙醫師無悔意稱「死後在地下道歉」　精障男逃死刑

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記者李忠憲／台中報導

台中地方法院審理麗緻牙醫診所殺人1死2傷案，兇嫌賴姓男子與律師以精神鑑定報告寫明「行為時精神耗弱」、「死時地下跟他（指牙醫師王冠中）道歉」等，請求法官減刑。全案30日宣判，依殺人罪判賴男無期徒刑，褫奪公權終身，刑後監護5年，全案可上訴。

▲▼牙醫師王冠中妻子聽完宣判後，感謝法官判決，希望社會重視精障殺人問題。（圖／記者李忠憲攝）

▲牙醫師王冠中妻子聽完宣判後，感謝法官判決，希望社會重視精障殺人問題。（圖／記者李忠憲攝）

王冠中妻子聽完宣判後表示，感謝法官給公道，相信她先生不會是精障暴力最後犧牲者，要更加關注精障殺人問題。雖然判決距離期望還有一段距離，但仍感謝法官審判。

33歲賴姓男子大學畢業後工作不順，他將自己的不順遂怪罪於家人及妹妹。過去他曾因思覺失調症到醫院門診治療約9年，4年前認為病情好轉，沒有繼續就醫，也因此身心障礙證明遭註銷。賴男在2018年5月某日到妹妹工作的麗緻牙醫診所找她，卻遭診所護理師阻撓，憤而持刀刺死保護護理師的牙醫師王冠中，2名女護師也遭刺傷。台中地檢署依殺人罪將他起訴。

▲▼台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

▲賴姓男子到診所找妹妹不成，竟持刀殺死牙醫師並殺傷2護士。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中南區牙醫驚傳兇殺案，賴姓男子到診所找擔任牙住的妹妹要錢不成，竟然持刀攻擊診所醫生、護士。（圖／記者李忠憲攝）

台中地院日前開庭時，賴男先說案發時他認為護理師敷衍欺騙他，只想傷害一下，行為時不知在做什麼。事後又改口認罪，說以為殺人就會判死刑，器官捐贈文書都已簽好。他當庭對家屬說「不好意思」卻未道歉，說自己會在「死時地下跟他（指王冠中）道歉」，請求法官減輕其刑。賴男辯護律師也以賴男的精神鑑定報告指出，他行為時處於精神耗弱，無辨識能力，請求依法減刑。

合議庭30日上午宣判，審酌賴男受思覺失調症影響，僅因對妹妹長期相處不睦，即不顧兄妹情誼，案發前找妹妹不成，就依他的殺人計劃前往妹妹工作處所，殺死妨礙他找妹妹的王姓牙醫師及殺傷素無仇隙的2名護理師，惡性重大。其犯案時因精神障礙等缺陷，致其辯識行為違法或依其辦識行為能力顯著降低，依法減輕其刑。

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關鍵字：殺人,牙醫師,王冠中,麗緻牙醫診所,宣判,台中地院

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