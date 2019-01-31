渣男「為了一支鑰匙」鐵鎚砸斷女友手　拖隔天送醫瞎掰車禍

▲女子遭男友鐵鎚重擊，手指骨折。（圖／翻攝爆料公社）

地方中心／高雄報導

高雄李姓女網友31日凌晨在臉書《爆料公社》上PO出她右手無名指受傷的照片，並寫道「我不希望在(再)有人跟我一樣被受傷，我也不甘願受著無妄之災」，文中提及2018年11月底，她與徐姓男友因為一支鑰匙發生爭執，不料對方竟拿著鐵鎚重擊她，導致她全身多處撕裂傷、右手手指骨折。文章一出，引起許多網友驚呼「是有什麼深仇大恨嗎？」、「看了都覺得痛」、「太扯了吧」。

李女貼文表示，事發當天她外出回家發現沒有帶鑰匙，便打電話給徐男。不料在外散心的徐男認為李女在催他回家，回到家後便拿起鐵鎚不斷重擊對方，導致她身上腳及頭部、背部多處撕裂傷、右手手指骨折。

▲女子遭男友鐵鎚重擊，背部大片瘀傷。（圖／翻攝爆料公社）

事後，徐男見李女血流不止，竟還擔心施暴行為會被警方逮捕，不肯將對方送醫，直到隔天才騎機車載送至醫院，且還強逼李女要跟醫護人員說是車禍，另她相當傻眼。

李女送醫治療後，雙手骨折、背部瘀傷、頭部及下肢撕裂傷，待傷勢穩定後，她決定不再隱忍，報警並聲請緊急保護令。徐男經警方通知到案，坦承動手毆打女友，訊後被依傷害罪函送法辦。

▲女子遭男友鐵鎚重擊，下肢多處撕裂傷。（圖／翻攝爆料公社）

此文PO出後，引起網友熱議，紛紛留言痛罵「這可以告了吧！打成這樣是想直接打死人好沒有證據吧！」、「真的是人渣！」、「打成這樣還是不是人啊」也有網友力勸李女「趕快離開吧！」、「你不走，下次打斷的不知道會是哪」。

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