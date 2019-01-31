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快訊／AIPH驚傳沒收到門票收入「取消花博主辦權」？　台中市府緊急回應了

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▲台中花博后里森林園區。（圖／記者陳玉攝）

▲外傳AIPH發函中市府「未收到門票收入1％抽成」，市府回應：已與AIPH取得共識。（資料照／記者陳玉攝）

記者李忠憲、陳玉／台中報導

台中花博開幕將滿三個月，31日傳出國際園藝生產者協會（AIPH）日前發函給台中市政府「未收到門票收入1％抽成」，若未匯款可能會終止中市府花博主辦權；對此，中市府副秘書長陳如昌、新聞局長吳皇昇晚間7點半開記者會說明，中市府與AIPH當初約定，給付門票收入1%給AIPH，並分兩次付款。第一次給付時間為花博11月3日開幕後一個月內，即去年12月3日前，但前市府當時未完成給付，而新市府團隊上任勇於承擔，並持續處理付款事宜，目前已與AIPH取得共識，將儘速給付第一次權利金。

▲台中市府副秘書長陳如昌（右）、新聞局長吳皇昇。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中市府副秘書長陳如昌（右）、新聞局長吳皇昇。（圖／記者李忠憲攝）

台中市長盧秀燕選前主打政見之一「市民看花博免費」，當選後更加碼全球12歲以下兒童免費，並於今年元旦起實施；外傳此舉違背市府與AIPH簽訂合約內容，AIPH發函要求新市府針對免收門票提出說明，並要求需履行原契約，即支付原預估25億台幣門票收入1％門票抽成的一半金額，即35萬7千歐元（約1250萬元台幣）門票抽成費，若未支付，將會終止中市府花博主辦權。

對此，副秘書長陳如昌表示，目前市府尚未收到相關信函，但副市長令狐榮達已於今晚6點15分主動與AIPH秘書長Tim Brierecliffe取得聯繫，對於門票權利金進行討論，並說明市府將儘速給付實門票收入的1%給AIPH，獲得AIPH正面回應，「雙方相談甚歡」，對方也放下相關疑慮，請外界不須擔心。

▲台中花博后里園區花舞館。（圖／記者陳玉攝）

▲台中花博今年元旦起實施台中市民、新住民及全球12歲以下兒童免費參觀政策。（資料照／記者陳玉攝）

新聞局長吳皇昇說明，市府自今年元旦起實施台中市民、台中新住民及全球12歲以下兒童免費參觀花博政策，預估將藉此再帶動市民帶更多外地遊客造訪花博，距離花博閉幕剩下三個月，市府一定會持續行銷花博，吸引更多世界旅客到訪，AIPH也承諾將協助市府，鼓勵更多國際旅客來花博。

吳皇昇再次強調，因前市府沒依合約處理，他們上任後得知就積極處理，雖未正式收到信函，但今日已與AIPH取得聯繫，「雙方相談甚歡」溝通愉快、化解疑慮，就金額部分，2月1日會陸續匯出第一期款項共3百多萬元給AIPH。

ET快訊
即／AIPH傳沒收到門票收入「取消花博主辦權」　台中市府回應
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關鍵字：台中花博,盧秀燕,林佳龍,AIPH

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