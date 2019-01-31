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社會 社會焦點 保障人權

狠父抓4歲女童「倒立搖晃甩」！她淒厲哭求不要　正義哥路過飆罵

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突發中心／台北報導

有網友在爆廢公社PO出一段疑似虐童影片，畫面中的狠父將4歲女兒倒立、搖來搖去甩，直到正義路人喝斥才停手；目前警方已經展開調查，社會局也介入關切。由於近期虐童案頻傳，許多網友看完後紛紛留言，「一定要找到這個爸爸，了解小孩到底是不是他親生的，以及小孩是否長期都處在這個驚恐的家庭。」

▲▼狠父遭正義哥飆罵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲狠父遭正義哥飆罵。（圖／翻攝自爆廢公社， 下同）

影片中可以聽見正義哥大吼，「我已經繞了第2圈，原本不想管，不知道你為什麼這麼做，你有什麼不滿嗎？為什麼這樣對你的小孩，她才幾歲懂什麼？一定要發洩在小孩身上，第一次經過就看到你在把小孩弄倒立了，第2次還在弄她，4歲小孩嚇成這樣子，你是她爸爸欸，要保護她才對。」

▲▼狠父遭正義哥飆罵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女童不停在啜泣，把頭埋起來，模樣看起來相當驚恐。

正義哥激動追問，「看你把她抓來抓去、跳來跳去，你是瘋了嗎？長這麼可愛，親生女兒欸，搞什麼？愛護都來不及了！你為什麼這麼做？你知不知道你這樣做是違法的？她在求你了，你還繼續這樣弄，你真的是她的父親嗎？」教訓過程4分半鐘，狠父一聲都不敢吭；同時還能聽見小孩啜泣的聲音。

許多網友看完後紛紛留言「是否可以通報社會局安排家訪了解」、「小孩都說怕了是親生的嗎？傻眼」、「這樣就對了，講給他知道」、「期待政府這些所謂接地氣的官員能正視虐童問題，讓無辜且無能力反抗的小孩有安全長大的機會，拜託、拜託」。

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關鍵字：虐童,倒立,搖晃,正義哥,狠父

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