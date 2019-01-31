韓系清秀女坐百貨頂樓矮牆　警及時拉住嚇到她「我沒有要跳了」

▲25歲留英女大生返國後求職不順，跑到百貨公司頂樓意圖輕生，警方即刻救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子因在國外念大學時，課業壓力過大休學，返國後求職不順，加上疑罹患精神官能症，心情不好跑到板橋區百貨公司頂樓企圖輕生，警方接獲報案到場，邊安撫她的情緒，邊聯絡她的友人，趁她在使用手機時將她拉下圍牆，驚險的過程女子也嚇一跳說「我沒有要跳了！」。

據了解，林姓女子（25歲）在英國攻讀大學學位，由於課業壓力過大決定休學返國，回國後求職卻屢遭挫敗，心情低落導致疑罹患精神官能症，30日下午1時許，獨自跑到新北市板橋區遠東百貨公司頂樓，坐在低矮圍牆邊，揚言要輕生，百貨公司保全發現後立即報警。

▼25歲留英女大生返國後求職不順，跑到百貨公司頂樓意圖輕生，警方即刻救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

板橋海山警分局獲報後，警員林逸皇、吳家霖馬上到達現場，見林女穿著韓系風格，俐落中長髮，長相清秀，獨自坐在頂樓圍牆，此時一人跟她聊天安撫情緒，另一名警員繞過鐵門從她後面悄悄接近，一個箭步將她緊緊拉下矮圍牆，林女也被警員突如其來舉動嚇了一跳說，「我在跟我朋友聊天，我沒有要跳了。」

林女的朋友到警局後表示，因為返國後求職相當不順利，情緒比較低落，才會萌起輕生念頭，非常感謝警方的協助，將會多關懷她，避免做出遺憾的事。

▼25歲留英女大生返國後求職不順，跑到百貨公司頂樓意圖輕生，警方即刻救援 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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