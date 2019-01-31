東區開髮廊！生意一好房租暴漲「18萬→27萬」　他痛揭貪婪房東真面目

▲近年隨著商圈轉移、租金過高等因素，台北東區漸漸沒落。（圖／本報資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

台北知名宴客餐館「永福樓」東區飄香40年，卻捱不住高租金和商圈轉移的寒冬，和鼎泰豐、DHC、葡吉小舖等名店選擇撤出。就有創業者看了新聞後上網PO文，以自身經歷控訴「貪婪房東」，從最早開一間小髮廊月租金18萬元，到生意成功後暴漲至27萬元，最後只好黯然離開，好在後來遇到住美國的貴人幫忙。

有大叔網友30日晚間在PTT發文，分享過去在東區做生意的往事，最早他選在某條小巷內開一間小髮廊，和房東簽下5年合約，月租金18萬元，在設計師努力經營客人和不錯的運氣加持下，生意蒸蒸日上。

合約到期後，房東獅子大開口，租金馬上調整到1個月27萬元，合約期為2年。儘管他努力和房東交涉，盼能用20萬元價碼承租，但在東區房東的觀念中，店紅了、賺錢了，「是因為我的房子風水好地點好你才會紅，你離開我這開店一定做不起來！」

▲難擋東區高房租，老餐廳永福樓2月底熄燈。（圖／記者陳涵茵攝）

百般無奈之下，他只好離開創業5年的老地點，到其他地點尋覓，最終找到一間位在2樓的店面，50坪租金只要10萬元，「原來那裡整整空了3年多......。」他表示，新店租金壓力小，髮廊設計師抽六、助理薪水28k起，大家都過得很輕鬆，當然這一切要多虧新房東人住在美國，對炒房剝削店家沒興趣，「想累積點福報」。

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，不少人直言東區房東太離譜，「就讓房東繼續守著空屋吧」、「房東：你會紅本來就是地段好，不是你實力」、「所以你應該感謝房東把你逼走」、「房東躺著賺阿，比自己開業還爽吧」、「其實對那些房東來說空3年也沒啥損失，持有成本太低了」、「看看日本租房再看看台灣好嗎？噁心房東！」

不過也有房東表示，這樣平白指控房租是「剝削」太好笑了，出租生意箇中難處體會過才明白，「等你自己買一間租人再來說，租不起就說人剝削，都給你說就好了！」他說，換個角度來看，這創業故事中也可能是最初5年房東鼓勵年輕人，刻意少收租金，「不知感恩......只敢講當初租多少現在租多少，怎麼不敢說附近行情租多少？」

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