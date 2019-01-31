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電梯送往地下室白門…最猛凶宅「錦新大樓」6樓百牌位身分曝光！土地公鎮煞

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生活中心／台北報導

台北市新生北路二段、錦州街口的「錦新大樓」，曾因1984年餐廳大火及跳樓、殉情等凶案，被封為「台北第一凶宅」，最近被發現，樓裡深藏百人排位，再度引發關注。不過實價登錄上，錦新大樓每年交易都維持在10多筆以上，成交單價甚至比該區行情多出2成，不僅有住戶還有辦公，居民透露，傳說是將原大樓旁土地公廟請到14樓頂後，整棟都改觀。

鼎鼎大名的錦新大樓，外觀斑駁、住戶密集、走道低矮，34年間死了24人，是傳說中的「台北第一凶宅」，連住戶都說這裡奇怪傳聞不斷，一名男住戶向《東森新聞》無奈地表示，自己住在10樓，有次搭電梯「電梯自己跑到14樓，又跑到地下室，又跑到14樓，又跑到地下室；最後停在地下室，門打開的時候是一個白色的門，關著。」

▲▼錦新大樓6F。（圖／吳立言攝）

▲▼錦新大樓6F。（圖／吳立言攝）

▲錦新大樓6樓底深藏牌位房間，寫著聯合宗祠。（圖／記者吳立言攝）

▲▼錦新大樓內部。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼錦新大樓,樓梯間,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大樓內部老舊斑駁、住戶密集，交易量卻異常高。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼錦新大樓。（圖／記者邱顯燁攝）

▲有住戶曾遇到電梯靈異事件，住10樓被「送到地下室」驚見一道白門。（圖／記者邱顯燁攝）

恐怖的是，最近錦新大樓6樓被爆出走到底的601室，並非一般房間，竟供奉著許多不同姓氏的牌位，高達上百個，中間擺著兩張遺照，一男一女，看起來已經擺置許久時間，梁柱上寫著「各姓氏聯合宗祠」。大樓住戶表示，宗祠疑似擺設之前火災罹難者的牌位，管委會將祂們供奉在此，表示不忘親人、永保平安。

事實上，錦新大樓14樓頂安建了一座小小的土地公廟，居民透露，其實土地公原本在大樓一樓旁很久，後來因為蓋停車場，最近才移到頂樓，做為「鎮宅」和「求心安」之用。設計簡單、坐南朝北，門口的春聯經過風吹日曬退色成白色，裡面供奉了一尊土地公及地藏菩薩，自從移位後大樓開始順風順水。

▲▼錦新大樓。（圖／記者邱顯燁攝）

▲錦新頂樓供俸土地公，住戶透露：從此改觀。（圖／記者邱顯燁攝）

錦新大樓前身為「時代大飯店」，1984年5月28日上午，2樓餐廳疑似電線走火引發一場大火，因建築採玻璃帷幕，悶燒濃煙，沿著空調迅速瀰漫各樓層房間，形成「煙囪效應」，造成19死49輕重傷，從那天起，大樓就常常發生意外事件2年後就發生「燒肉粽事件」，21歲女房客遭退婚想不開，跳樓壓死底下肉粽小販；直到1996年，再度發生疑似縱火案，奪走2條人命。

錦新大樓從2012年實價登錄以來，共有約96筆交易紀錄，近一年正常成交單價在31至41萬元，因價格便宜加上供給量不少，詢問度頗高，不少人買來改裝出租。住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，其實對於投資客而言，凶宅也無妨；由於近年北市房價高漲，錦新大樓因租金相對其他區域較低，多年來都是在滿租的狀態，而且隔成分租套房後租金報報酬率高，這也是該棟大樓交易熱絡的原因。

▲▼錦新大樓。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼錦新大樓。（圖／記者邱顯燁攝）
 

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關鍵字：錦新大樓,凶宅,牌位,神主牌,土地公,電梯,鬼故事,X檔案

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