下跪求婚！女友「醜陋真面目」全出賣：你父母雙亡才嫁　他暈船傻了

▲竟然詛咒男友父母雙亡，真的很母湯。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「父母還健在，女友不想跟我結婚......。」一名男網友內心很想定下來，只是對方希望父母雙亡沒負擔，他一求婚立刻被打槍，嚇得他上網求助。只是在一片網友「放生」的安慰聲浪裡，沒想到真釣出女友本尊回應「等男友父母雙亡再嫁」，戀情當場告吹心都碎了。

該名男網友在臉書「靠北女友」PO文求救，由於父母2人還健在關係，導致女友不答應他的求婚，也沒有打算結婚的意思，「我該怎麼繼續面對她？」想要徵求各位意見，把女友順利娶回家。

他這段悲痛的愛情，引來許多網友勸解說，「你跟她說：妳還健在我無法跟你冥婚」、「妳女友如果有姊妹或是閨蜜的話，就轉目標」、「快放生吧，現在就希望你父母雙亡，日後就希望你早走，領財產or保險剛好而已」、「娶這當老婆，以後有你好受的！」

▲結婚是兩個家庭的事，需要多年磨合達成共識。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

在一片網友爭論之中，當事人女友早在另一平台「靠北男友」發文怒嗆，男友跑來跟她求婚了，可是對方父母還活在這世上，她這樣嫁過去還得照顧兩老，實在超級麻煩，「想等男友父母雙亡之後在嫁過去。」超直白打槍男友，表明男友父母沒有死，絕對不嫁，態度超堅持。

女友「撿到槍」的直白發文，沒意外引來上千名網友砲轟，「等你父母雙亡也省了聘金啊」、「等妳父母也雙亡再嫁過來，這樣回娘家都省」、「我敢肯定，妳到死了都嫁不了」、「誰先死都不知道勒，還想等父母雙亡，搞不好你先躺平」。

也有網友嘲諷建議說，「我教妳，你把自己弄個半身不遂，嫁過去，不要說他爸媽，他祖宗18代都想照顧你」、「誰先死都不知道勒，還想等父母雙亡，搞不好你先躺平」、「太好了，想必你兒子以後的老婆也是這樣想，那妳也不能活太久」、「你先亡，他再娶你，他們家三個人會輪流照顧你」。

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▼整篇發文雖然字數不多，但砲火十足。（圖／翻攝自粉專靠北男友）