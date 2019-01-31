過年該包紅包給情人嗎？他PO文求助「女友討紅包」...網揭2招吉利又不失禮

▲過年情侶間互包紅包可以討吉利，但若計較誰包的比較多反而會傷了和氣。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

農曆過年要到了，許多上班族開始準備紅包給長輩、晚輩，小朋友們則是引頸期盼今年可以拿到多少壓歲錢，但情侶之間也有這種習俗嗎？每年的農曆年前網路上總會有人在討論該不該包紅包給女友，其實紅包只是個新年吉利的象徵，情侶間彼此互相給紅包，或是包個自己負擔得起的紅包，或許也是個不錯的主意。

農曆新年前，總會有許多人在網路上討論「大家的男友過年會包紅包給你嗎」、「過年要包紅包給女友嗎」、「大家會包紅包給男／女朋友嗎」等話題，也有網友因女友向他討紅包po文求助，新年紅包本是親友間的祝福，但若情侶為了這件事爭執不下，不僅壞了年節的氣氛，還可能因此鬧得不愉快，得不償失。

面對這個問題，大部分的網友都說，和情人會互相包討個吉利，或是包個小額的紅包意思一下，「以前會互包但都是種祝福而已，也不會計較誰包的多」、「如果真想討個吉利就6百不錯了，不然互相包也可以」、「我會包給男友耶！數字隨便吧！只是一個吉利而已」。

也有人說，習俗上比較少會包給平輩，「從來沒跟男友要過紅包，根本沒聽過這種習俗」、「平輩本來就不用包」、「平輩包什麼，大不了給個紅包沾沾喜氣而已」、「其實應該是沒有這個習俗，只是一個祝福、喜氣的感覺」、「互包討吉利還好，平輩間單方面給紅包就蠻怪的」。

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