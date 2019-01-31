屏東沒人要去！前輩開價「月薪+5萬」：願意來屈就嗎　他1個問題引暴動

▲屏東火車站。（圖／地方中心翻攝）

網搜小組／綜合報導

過年快到了，許多人都有拜年的習慣，一名網友表示，他最近到處敲人說新年快樂，剛好敲到一位前輩，聊到工作時，對方說「屏東都沒有人要來，很缺人」。接著對方問了他的薪資後，竟然開價「薪水比現在多5萬」，問他願不願意到屏東屈就，讓他忍不住PO文問「會想去屏東工作嗎？」話題引發網友熱論。

「最近快過年了，到處敲人說新年快樂」，一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，他剛好敲到一位前輩，聊到對方說「屏東都沒有人要來，很缺人」。原PO說，「他問了我的薪資後，說如果我願意去屏東，薪水比現在多五萬，問我願不願意到屏東屈就」。

聽到對方提出的條件後，原PO便先回應，這個過年讓他好好想想，接著PO文求助「大家會想到屏東工作嗎？」他也在留言處說明薪水部分，「假設現在薪水為N，去屏東的薪水N+5起跳」、「底薪+5，其他獎金另外加」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲若原PO去屏東，就能拿到比現在多5萬元的薪水。（示意圖／記者賴亭羽攝）

有人認為原PO是在胡扯，他則出面回應，「昨天問了一下在屏東工作的朋友表示（很少1～2人而已）薪水行情差不多就是這樣，因為真的沒有人要去」，他再問幾位北漂的屏東人，薪水的確是差不多的數字，「不過屏東真的是太無聊了，除非養老他們也不想回去」。至於要信該位前輩還是不信，「對我來說，那只是一紙合約的事情，雖然說合約也不是頂可靠，通常都是保老闆，不保員工」。

看到貼文後，許多人看到一次就加5萬的優渥條件，直呼當然一定要去「n加五萬，當然去啊」、「五萬很值得欸！在屏東可以存到三萬以上吧」、「五萬屏東可以啊，少說存3萬，真的要逛街去高雄，火車車程不到半小時」、「月薪多五萬的話，可以拚了啦」、「多五萬我願意在屏東生活，除了很熱之外沒什麼好挑剔的」、「肯定去的阿！只要沒對身體造成影響絕對去」、「可以耶，我有同學調去屏東當公務人員，大概一個月五萬多，買房買車養小孩蠻ok的」。

也有網友說不會想去屏東工作，「不會，很多老人」、「在地屏東人懷疑這個薪資，不存在」、「不會，客死異鄉」、「屏東我是不太信拉……有的話我也要去投履歷」。還有人說要考慮各種條件，「看工作內容跟時間吧」、「看屏東哪裡？屏東很大的，市區生活便利、氣候宜人、消費低且食物美味。然則缺乏藝文活動是真的。若是更偏鄉或山地鄉請考慮一下生活機能」、「多五萬看是什麼工作吧，高風險工作的話不一定想去」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！