「35歲年薪70萬」覺得不想活：同學年薪2倍還有漂亮老婆

▲35歲年薪70萬已經勝過70%的受雇者。（圖／翻攝自行政院主計處薪情平台）



記者林彥臣／綜合報導

俗話說「人比人真的會氣死人」，35歲年薪70萬在許多人眼中應該算是還不錯的成就，但是有網友在八卦板卻發文表示，「35歲年薪才70萬可以去自殺嗎？」因為他在同學會上發現一堆人年薪是他2倍，還有漂亮老婆，引起網友的議論。

網友發文表示，35歲了 年薪才70萬，沒房只有一台2014年的神A，那時候買快75萬，也沒老婆、沒小孩，自己一個人租房子住，存款也才100多萬，開大學同學會，同學一堆年薪他的兩倍以上的，而且還有漂亮老婆跟可愛小孩，「這樣的人生是不是可以去自殺了？」

▲示意圖與當事人無關。發現同學年薪是2倍以上，還有漂亮的老婆，讓年薪70萬的網友想自殺。（圖／取自Pakutaso）



有網友查詢行政院主計處的薪資平台，30~39歲年薪領70萬，其實已經贏過同年齡70%的受雇勞工，當然還要依照行業別如果是金融業從業人員，這薪資可能就有點委屈，只贏過30%的人，若是在資訊業則贏過50%的人。

也有人回應說，這麼好的條件你自殺個屁？「肥宅我年薪剛好破100多一點跟老婆加起來約150左右」，幾年前房價最高的時候硬買了間房子，反正自住沒差，結果現在房價也真的跌了，但還是要每個月要繳7萬的房貸，還有水電跟小孩學費油錢等等的日常支出，每年還有房屋稅地價稅所得稅牌照稅燃料稅，這樣的生活下，其實存款幾乎都在最低水位掙扎，有時候深夜時一個人坐在客廳發呆會想像如果沒有結婚沒有小孩的生活，雖然有了老婆生了小孩買了房子，這樣的生活也蠻踏實的，老婆小孩又可愛，但是，「如果沒有他們，我又沒亂花錢的話說不定我很早就可以財富自由了」再存個幾年就有足夠的資產賺被動收入了，反觀現在貌似還有幾十年的苦日子要撐，你只有自己一個要顧，每年都可以實實在在的存錢，戶頭也有存了一點錢，這樣到底有什麼好抱怨的啦？還想自殺勒，好好享受這人生好嗎。

▲示意圖與當事人無關。也有人覺得原PO單身這樣可以過得很好，反而已婚有家庭壓力很大。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



網友在推文中回應表示，「照薪資中位數來看 台灣人口會直接少一半」、「沒老婆沒小孩就沒關係，簡居就好。有老婆小孩這薪水就真的悲劇了」、「70萬已經很好了，台灣有多少人是領不到30k的人」、「會有這樣的想法就算給你年薪兩百萬連先生還是會笑你」、「你是想炫耀你存款有100萬吧」、「31歲年薪45不到，我怎麼還活著」、「人生自己想開點，別太愛比較了，我有兩個學長創業失敗， 各負債500萬跟700萬，當初還用老家房子去抵押借款，今年快40了，給你參考」。

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