▲ 春節出遊九份、金瓜石，瑞芳警台62線交管截流措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春節假期長達9天，位於東北角地區的九份與金瓜石，常吸引大量遊客與車潮。為了迎接即將到來的遊客，轄區瑞芳警分局除了與新北市交通局共同規劃春節期間疏導管制計畫，另特別補充一項「交通截流導引、替代、接駁措施」，讓春節出遊民眾，不用為了塞車所苦。



警方表示，行駛台62線快速道路，前往九份的瑞芳市區明燈路、台二丁線瑞八公路等，平面道路壅塞時，必要時視情況，預先在台62線萬瑞快速道路東向瑞芳出口（含一坑路及傑魚坑交流道）實施控管，以交通錐與告示牌封閉匝道，配合員警指揮手勢，將車輛引導至瑞濱出口。

另外，行駛台2線至金水公路往金瓜石，或將車輛停放在水湳洞停車場，可搭乘接駁公車上山旅遊；由於台2線濱海公路，亦是前往宜花地區，除雪隧外主要替代道路。

警方表示，以「車行順暢、人行平安」為目標，以「機動、彈性與即時交通疏導作為」為手段。將針對往返宜蘭車潮，每日於尖峰時段派遣警力，加強沿線交通執法，並對往返車流加強疏導及引導車流，利用替代道路紓解車潮。

瑞芳警分局長陳良德表示，春節期間的交通疏導管制計畫與交通截流措施預計投入大量警力，希望民眾體恤警察同仁辛勞，春節出遊到金九地區看到警察執勤時，請充分配合，也可以不吝給予鼓勵，增添警民互動。