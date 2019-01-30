受非洲豬瘟衝擊　大陸中央開始投放「9600噸凍豬肉」

▲過年時市場豬肉時常熱賣。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

近來受到非洲豬瘟疫情影響，擔心在春節期間豬肉可能有供不應求的狀況。大陸市場運行司副司長王斌29日表示，在1月10日已經開始投放豬肉，目前正指導各地抓緊落實任務。

大陸商務部發言人高峰日前表示，為進一步增加市場供應，商務部會同國家發改委、財政部等部門，總共投放9600噸的中央儲備冷藏豬肉，並啟動豬肉市場日報監測制度，保障節日期間市場平穩運行。

王斌於新聞發布會上指出，春節期間是消費高峰期，考慮天氣、交通、人力等因素，要保證市場供應任務重大，難度也較高。目前主要從四方向優化市場供給，一是優化市場貨源供給，拓展貨源管道，豐富年貨市場，引導商貿流通企業和生活服務業統籌安排人員上崗，確保春節基本生活服務不中斷。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝自大陸商務部官網）

二是保障重點生活必需品供應。商務部會同國家發改委、財政部等部門，1月10日投放了中央儲備凍豬肉9600噸，並指導各地抓緊落實中央和地方儲備肉的投放任務。三是組織開展消費促進活動。指導各地推出豐富的春節促銷活動，增加高品質商品和服務供給。

四是加強市場監測，做好應急值守。商務部已於1月1日啟動豬肉市場日報監測制度，春節期間啟動生活必需品日報監測，一旦出現比較大的市場異常波動，將及時採取措施，會同有關部門保障節日市場的平穩運行。