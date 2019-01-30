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確保春節前夕岸際維安　海巡擴大威力掃蕩

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▲春節前夕為防範私梟伺機從事不法，特於夜間行動編組，針對台南及高雄沿海地區岸際實施「春節假期威力掃蕩」專案任務，捍衛岸際安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲春節前夕為防範私梟伺機從事不法，特於夜間行動編組，針對台南及高雄沿海地區岸際實施「春節假期威力掃蕩」專案任務，捍衛岸際安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊，1月28日至29日會同第六巡防區指揮部、第四海巡隊、台南查緝隊及北門查緝隊實施岸海聯合威力掃蕩，針對轄內突堤、防風林、空屋、碉堡、工漁寮、下水道、涵洞、漁港及雷達監控死角等易走私、偷渡地點實施威力掃蕩勤務，以防杜不法入侵。

隨著春節腳步慢慢逼近，民生物資需求增加，為防範私梟伺機從事不法，特於夜間行動編組，針對台南及高雄沿海地區岸際實施「春節假期威力掃蕩」專案任務，捍衛岸際安全。

▲春節前夕為防範私梟伺機從事不法，特於夜間行動編組，針對台南及高雄沿海地區岸際實施「春節假期威力掃蕩」專案任務，捍衛岸際安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1月28日至29日會同第六巡防區指揮部、第四海巡隊、台南查緝隊及北門查緝隊實施岸海聯合威力掃蕩，共計動員2艇10車12機75人針對轄內突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等易走私、偷渡地點實施威力掃蕩勤務，透過擴大巡邏勤務查覺治安死角，以防杜不法入侵的決心。此外，近期大陸地區非洲豬瘟疫情蔓延，為避免對國內相關產業造成衝擊，秉持「加強、加嚴、防疫視同作戰」之態度施檢，以確實阻絕非洲豬瘟疫情於境外。

南部分署第11岸巡隊表示，威力掃蕩除驗證勤務執行成效外，更發揮團隊精神打擊不法，透過層層勤務部署，有效提升查緝成效，遏止犯罪發生，維護台南及高雄沿海地區之維安，亦呼籲民眾，若發現走私、偷渡等不法情事，請撥打海巡署「118」服務專線。

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關鍵字：春節,岸際,維安,海巡,威力掃蕩

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