高雄市春節壅塞路段及時間預測　養工處：要市民感受平順道路

▲韓國瑜市長親自彎腰摸路監工。（圖／高雄市政府）



地方中心／綜合報導

高雄市交通局指出，2月2日至10日的春節連假期間，高雄市往高速公路周邊幹道於10至12時、20至22時易有車多情形；往市區方向在16時至21時易發生車多壅塞，預計行車時間會比一般假日多10至20分鐘。

此前，該市政府養工處表示，市長韓國瑜上任後，工務團隊進行路面改善，已經陸續完成自由一路等路段，預計3月底前完成85萬平方公尺道路改善，讓市民在新春期間感受到道路平順又通暢。

對此，韓國瑜也指出，路平是市民殷切期盼的，推動路平務必作好橫向聯繫，由道路挖掘管理中心事前整合管線單位孔蓋下地或齊平，加強查核管挖施工品質，解決因孔蓋及管挖回填不實造成的路面不平。

據高雄市交通局消息，該市高速公路周邊幹道大中路、九如路、建國路、中正路往高速公路方向於10至12時、20至22時易有多車情形；往市區方向在16至21時易發生車多壅塞，上述路段預計行車時間將比一般假日多出10至20分鐘。

據消息，觀光景點方面，2月5日（初一）至2月9日（初五）為出遊高峰，其中西子灣、駁二、壽山、旗津、旗美地區在10至19時易發生車多壅塞情形，預計壅塞路段行車時間可能較一般假日多10至25分鐘。

據往年春節連假車流數據統計，連續假期第一天（2月2日）至除夕當日（2月4日）各景點交通狀況大致順暢，大年初一（2月5日）至初五（2月9日）期間為各景點出遊高峰期，以下為各著名景點壅塞情形。

▼高雄車流情況。（圖／ETtoday製圖，下同）

另外，在各景點停車場方面，預計西子灣、駁二特區、旗津、佛光山與大魯閣草衙道等各景點停車場在春節連假期間均易達滿場情形，交通局建議民眾多搭乘公共運輸前往各景點。

在高速公路周邊幹道部分包含中正路、建國路、大中路、九如路以及三多路，根據往年車潮推估如下。