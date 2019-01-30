罰寫50遍小case！他自製「神器」效率暴增5倍...網懷念：這招超好用

▲他用自製的「罰寫神器」效率暴增5倍。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小時候不小心寫錯字，總會被老時罰寫增加記憶。一名網友在臉書貼出一張照片，圖中的小孩被老時罰寫20次，他用「罰寫神器」才寫4次就把20次的罰寫都寫完了。貼文一出立刻引起網友熱烈討論，紛紛懷念地說，這可說是讀書時最令人自豪的回憶之一。

該名網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出一張照片，「不知道各位以前罰寫是不是都用這招」，圖中的小孩將5支筆並排在一起，再用2張卡片和幾條橡皮筋把筆綁在一起固定住，一隻手抓著這個自製的「罰寫神器」，寫一次就可以寫5行，效率馬上暴增5倍。

照片貼上網，勾起無數網友學生時代為罰寫奮鬥的回憶，「有，但最多只拿三隻筆」、「我是拆了筆芯出來寫，一次拿四隻」、「最多三隻，而且筆都要一樣不能不同牌子不同顏色」、「以前罰寫用過這招，超好用的」、「一定要用啊！不然老是考最後的，一天到晚罰寫，好困擾呢」。

還有網友惋惜地說，以前讀書時怎麼都沒想到這一招，「老司機，當年為何你沒有開門載載我」、「第一次看到耶！為何身邊同學都沒人使用啊，懊惱中」、「為什麼我以前罰寫都不知道可以複寫紙跟綁筆，我以前到底白白受了多少罪」、「居然還有這招！看來我小時候太單純了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！