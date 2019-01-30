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搭公車少投1元！司機秒抓包追下車討債...他曝真相：開2趟就聽得出來了

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▲搭公車投多少零錢其實司機都聽得出來。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自爆廢公社）

▲搭公車投多少零錢其實司機都聽得出來。（圖／資料照片、翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

在有電子票券以前，搭公車都要湊到剛好的零錢投進箱子裡，少一塊都不行，多的也沒辦法找零。一名網友好奇地在臉書上發問，公車司機真的都知道每個人投了多少錢嗎？如果不小心少投錢司機會不會發現？結果引來許多有經驗的網友分享，還有公車司機親自出面解答，其實是聽得出來的。

一名網友在臉書「爆廢公社」社團中發問，搭公車時若沒有悠遊卡等電子票券，「很好奇如果有人多投少投錢，司機會不會知道？」畢竟每站的上下車人數都很多，要看清楚每個人投了多少錢應該不太容易。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，有人分享自己遇過的經驗，「以前唸書時，司機有為了有學生少投一塊追下車」、「小時候亂投司機都知道ㄟ，我覺得很神奇」、「之前讀高中時，我後面的學弟少投5元，當場被司機抓包」、「很久以前不小心少投一個一塊，重點是好幾個人一起投錢的，司機馬上發現問是誰少投一塊」。

也有不少司機出面解答，其實他們聽得出來數目對不對，「本身就是司機路過，投多少我們聽聲音就很清楚了」、「絕對聽得出來，要不要抓而已」、「當然知道哈哈，開兩個兩趟零錢就聽的出來了」、「我都聽聲音就知道有沒有少了，但都睜一隻眼閉一隻眼」、「這是司機的基本技能」。

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關鍵字：公車,零錢,司機,爆廢公社

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