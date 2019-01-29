科技幸福城公廁都五星級　新竹首座免治馬桶公廁誕生

▲護城河打造全國首座免治馬桶公廁 設計感十足彷彿藝術場館。（圖／新竹市政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

來新竹護城河賞飄浮地球、太空燈飾，不用擔心沒廁所了！28日護城河畔的公廁啟用，以藝術場館等級打造，採用耐候鋼材質，外觀與內裝都設計感十足，許多民眾要走近才發現「原來是公廁！」護城河公廁除了通風、明亮，更是全國首例採用免治馬桶的公廁，要給旅客五星級的如廁環境。

新竹市府城銷處說，護城河畔公廁為來訪市中心觀光的旅客設計，為了讓公廁能與周邊護城河、幸福廣場、新竹市美術館等美感建築融合，不破壞地景美感，本次設計讓公廁建物宛如藝術場館，以耐候鋼建才，解決公廁混凝土易吸髒臭的問題，未來碰到颳風下雨，材質特性還會使表面自然形成抗腐蝕保護層，比起傳統不鏽鋼烤漆更易維持。

▲公廁使用率高，但卻有老舊、潮濕，女廁數量也不足問題，這次成功爭取中央經費改善，2019年也獲2千萬補助，未來也會一一改造南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁。（圖／新竹市政府提供）



公廁也率先使用免治馬桶，是新竹市第一座免治馬桶公廁，也是地方政府在開放空間裝設免治馬桶的全國首例，同時增加女廁間、親子、障礙廁所與照明採光，提供市民旅客五星級的如廁環境。

都發處長陳凱凌表示，本次改造除照明上採用間接燈具，塑造質感氛圍，廁所上方也設置高起的斜屋頂，有利於內部空間的通風，保持廁間清爽乾燥，並以杉木模板打造入口牆面，藝術感外觀與浪漫護城河相互呼應。

林智堅市長表示，「公廁是城市門面」，若曾去日本旅遊一定會對全面免治馬桶、清潔的如廁文化印象深刻，現在新竹市也要打造這樣的舒適遊憩空間，護城河是熱門觀光景點，公廁使用率高，但卻有老舊、潮濕，女廁數量也不足問題，這次成功爭取中央經費改善，2019年也獲2千萬補助，未來也會一一改造南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁，讓城市觀光環境越來越好。

▲護城河打造全國首座免治馬桶公廁 設計感十足彷彿藝術場館。（圖／新竹市政府提供，下同）

近期護城河變身熱門景點，幸福廣場的飄浮地球最夯，每到夜晚發光球體超浪漫，還吸引外縣市旅客特地來朝聖打卡，與護城河畔的太空燈飾、東門城的小豬太空城，串聯成竹市小型燈節，市府前才剛設立的快閃飛碟更設有互動裝置，民眾可用動作操控太空豬，春節初一到初五更有《豬年大聲公》裝置，只要喊新年快樂達一定音量，就可以獲得免費的太空豬飄飄汽球！