林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團今（26日）下午推出黨版，內容包括總額上限為新台幣4000億元、採1年1期方式編列等，且將非紅供應鏈、台灣之盾等內容拿掉。對此，民進黨立委林楚茵今（27日）表示，歐洲議會呼籲建構非紅供應鏈，對比民眾黨軍購條例開紅色後門，把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬。

「歐洲議會呼籲建構非紅供應鏈，民眾黨軍購條例開紅色後門」，民進黨立委林楚茵今（27日）發文表示，歐洲議會連過三案挺台，21日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日又通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟強化與台灣防衛夥伴關係。

林楚茵指出，報告案特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全。對比民眾黨的「拼裝版」軍購條例，竟然把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬。

林楚茵質疑，黃國昌平常最愛質疑政府標案用中國產品，自己提的軍購條例卻不限制紅色供應鏈？不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來。黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門。