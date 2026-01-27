　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高點補教驚爆侵權！重製生物考題供學生使用...講師遭起訴

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲知名高點補習班考題補充教材涉侵權，調查局搜索扣資料。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

知名補教業者高點教育科技股份有限公司附設高雄市立短期補習班1名曾姓講師，涉嫌未經授權重製並散布美國培生教育出版公司所享有著作權的生物學考題內容，長期提供補習班學員作為上課與函授教材使用。士林地檢署偵結，依違反《著作權法》提起公訴。

起訴指出，曾男明知《TestGen for Campbell Biology, 11th Edition》及《TestGen for Campbell Biology, 9e》等原文考題資料為培生公司享有著作權之語文著作，未經授權不得擅自散布，卻自2019年起至2024年5月前某日，接續重製相關考題內容，並編撰成「生物學（考題補充Q1、Q2）」教材，交由補習班提供給實體與函授課程學員使用。

高點教育科技股份有限公司隸屬高點教育出版體系，為國內補教業者之一，在台北、台中、台南、高雄等地設有分班，提供升學、公職、證照及研究所等相關課程；《TestGen for Campbell Biology》為培生公司提供授權教師與學校使用的官方題庫系統，收錄大量配套考題與教學資源，屬於受著作權保護之教學內容。

案由培生公司提告後，先由法務部調查局高雄市調查處蒐證，並執行搜索與扣押相關教材資料，隨後由高雄地檢署報請高等檢察署檢察長令轉，改由士林地檢署接手偵辦。

偵查時，否認侵權，辯稱考題光碟係經書商合法取得，自己僅轉交補習班，並未進行重製或改作。然而，檢調比對蝦皮賣場購得考題資料與扣案教材後，認內容與培生公司第9版及第11版原著高度相同，且與書商代理之其他版本不符，足認係未經授權重製之內容。

檢察官認為，曾男行為已涉犯《著作權法》第91條之1第2項「擅自散布侵害著作財產權之重製物」罪嫌。由於重製行為係為散布之高度行為，依法不另論罪；且其長期接續提供侵權教材，侵害同一著作財產權，屬於接續犯，請法院論以一罪。

至於是否涉及意圖銷售而重製或「改作」侵權部分，檢方認為證據不足。檢察官指出，曾男僅調整題號或章節編排，未添加新創意，屬於「修改後重製」而非「改作」，因此未另行起訴，但相關行為仍為起訴範圍所吸收。

培生公司為全球知名教育出版與學習科技集團，台灣培生為其在台子公司。培生集團具有超過150年出版歷史，產品涵蓋線上學習資源、英語教學教材、K12學科教材與高等教育出版品，並經營國際英語能力測驗PTE學術英語考試，在全球70多個國家提供教育產品與服務。

01/25 全台詐欺最新數據

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

