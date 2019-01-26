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蘇貞昌訪東門市場　青創新據點「白天市場晚上居酒屋」

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▲蘇貞昌訪新竹　東道主林智堅帶遊東門市場吃美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅帶蘇貞昌到新竹東門市場體驗青年朋友創業新據點。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌26日到新竹市參訪東門市場，由經濟部部長沈榮津、立委柯建銘、行政院發言人Kolas Yotaka與新竹市長林智堅陪同一起走進創意無限與年青量能的百年傳統市場。林智堅表示，「今天能做，就不要等到明天」，懷著對市場的情感，上任以來不斷思考東門市場該如何活化，經過4年努力，除成立東門青年基地，市場更成為年輕朋友一圓創業夢想的場域，在院長參訪此時，盼爭取更多市場活化建設經費。

▲蘇貞昌訪新竹　東道主林智堅帶遊東門市場吃美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲除了蘇貞昌、柯建銘、鄭宏輝還有新竹美食部落客踢小米也到場。（圖／記者陳凱力翻攝）

東門市場有著白天、夜晚的不同風貌，白天擺著蔬果雜貨的走廊，是挑選食材的好去處，晚間則賣起泰式、日本料理、創意麵線、酒吧、咖啡店等，店家協力合作、彼此活絡，發揮共享、共好的精神。行政院長蘇貞昌表示，看到許多年輕朋友，來東門市場一圓創業夢想，就是提升國家競爭力的基石，未來將支持市府青年創業，提供傳統市場建設經費挹注，讓市場環境更創新升級，也讓國外看見新竹市。

林智堅說，設立於1900年的東門市場，位處舊城區中心鄰近州廳、火車站，曾是台灣最大市場，1977年改建，為地上三層、地下一層之建物，成為全台第一座集合市場，也是新竹市第一座有手扶梯的建物，是當時最「潮」的賣場，進駐許多舶來品商店，堪稱是新竹的西門町。但隨著時代變遷，大賣場、超市、便利商店林立及電商崛起，民眾消費習慣改變，傳統市場已榮景不在。

▲蘇貞昌訪新竹　東道主林智堅帶遊東門市場吃美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲東門市場是新竹市第一座有手扶梯的建物，但隨著時代變遷、民眾消費習慣改變，傳統市場已榮景不在，近年也積極轉型。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市正在改變，為活化東門市場，市府在市場三樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素，不僅成功翻轉老市場，讓許多年輕朋友一圓創業夢想，現在的東門市場已成為新竹市人氣景點。產發處長吳甲天表示，為升級東門市場成為觀光新亮點，提供老市場更優質及安全的消費環境，2018年底已透過節能招牌補助，汰換20處攤商環保節能招牌。2019年度市政府也將投入4350萬元，針對東門市場進行整建工程，包括屋頂防水工程、3樓室內牆面整修工程、220V電源改善、廁所…等，目前已進入設計規畫階段。另也爭取到前瞻基礎建設經費1808萬，將進行耐震補強作業。

▲蘇貞昌訪新竹　東道主林智堅帶遊東門市場吃美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林智堅帶蘇貞昌到新竹東門市場體驗青年朋友創業新據點。（圖／記者陳凱力翻攝）

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