恐怖前男友釣她談復合　持刀刺頸滿牆血！不認殺人未遂續押

▲蕭姓男子跟前女友求復合遭拒，持刀刺傷林姓前女友後騎車逃回新北住處，不認殺人未遂罪。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

新北市蕭姓男子不滿林姓前女友另結新歡，去年7月專程騎車南下，以「我不會傷害你」當作保證，誘出林女出門談復合，結果雙方談不攏，蕭男掏出水果刀刺頸。蕭男於審理時仍否認殺人未遂，林女說他交往期間就多次動手，法院訂下月宣判。

蕭男（23歲）與林女（18歲）前為男女朋友，曾同居在新北住處，蕭因不滿林分手後交了吳姓新男友，2025年7月15日下台中找林女談判。蕭男先在五金行購買35元的水果刀，與林女約好在北區某超商碰面。

▲林女當時遭刀子刺擊脖子，事發地牆面都是血跡。（圖／記者許權毅攝）



林女赴約時，攜吳姓現任男友一同前往，2人到場後，吳在不遠處等候，由林女與蕭交談。林女表明不願與蕭男復合，蕭竟以左手壓住林的頭部，再掏出預藏的水果刀刺向林女頸部，林在閃躲過程中也導致雙手被刺傷，林女當場血流如注，跑向吳男求救，蕭則趁機騎車逃逸。

林女經送醫治療挽回一命，警方在案發後10小時，於新北住處逮獲蕭男，依殺人未遂罪送辦，檢方向法院聲押獲准，依殺人未遂罪起訴。

▲林女說，蕭男在交往期間就有多次動手紀錄。（圖／記者許權毅攝）



蕭男於審理時仍否認殺人未遂犯行，僅承認過失傷害；林女於審理時，專程搭乘火車前來，由於事發時間點尚未滿18歲，在隔離訊問室作證。林女說，蕭男在交往期間多次口頭威脅、持刀或鐵鎚意圖攻擊，甚至有多次傷害自己行為，並且知道自己的住所。

林女說，事發當天，蕭男多次以「不會傷害你」當作保證，要求林女赴約，最後仍持刀動手， 讓她感到相當害怕。

中院審酌，蕭男雖稱希望可以交保，但依卷證內容足以認定，蕭男再犯可能性極高，有繼續羈押必要，裁定2月4日起延長羈押2月，訂2月10日宣判。