社會 社會焦點 保障人權

快訊／惡保母姊妹虐死剴剴！高院駁回上訴　維持無期、18年刑期

記者黃哲民／台北報導

保母劉彩萱與妹妹劉若琳涉聯手凌虐1歲男童剴剴115天致死，惡行引發眾怒，一審指姊妹倆「以虐取樂、危害至巨」，各判處無期徒刑與18年徒刑，上訴二審高院審理時，劉彩萱當庭鞠躬道歉、聲稱會盡力賠償家屬，劉若琳否認施虐，高院今（27日）將上訴駁回，維持一審無期徒刑、18年有期徒刑的原判，全案仍可上訴。

▲▼涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（淺色外套）、劉若琳（褐色外套）。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱（左圖右）、劉若琳（右圖左）。（資料照／記者黃哲民攝）

羈押至今近2年的劉氏姊妹，今都沒出庭聆判。二審最後辯論時，檢方請求維持劉彩萱無期徒刑、加重改判劉若琳，辯方主張一審審判長訴訟指揮未盡照顧義務、媒體誇張報導影響國民法官判斷，一審鑑定人不夠公正等，請求從輕改判。

劉彩萱在二審最後陳述時，起身向合議庭3名法官鞠躬，哽咽說：「感謝大家、對不起！」她會請律師積極與剴剴家屬談和解、盡力賠償，劉若琳則沒有表示任何意見。

▲▼剴剴案被指失職的兒福聯盟前社工陳尚潔，今（27日）到台北地院出庭，又遭場外數10位「剴剴戰士」怒吼「重判」。（圖／記者黃哲民攝）

▲聲援剴剴的婆婆媽媽們變身「剴剴戰士」，法院開庭審理時，在場外舉標語喊口號。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於剴剴出生僅約3個月時，因生母單親又涉案失聯、外婆也有年幼子女與剴剴的小姊姊要扶養，因此透過新北市府社會局辦理出養剴剴，委託兒福聯盟媒合收養家庭，等候期間，2023年9月1日起交給劉彩萱全日托育。

但56歲的劉彩萱與同樣領有保母證照、各自托育幼童的54歲妹妹劉若琳，涉聯手對剴剴各種凌虐，包括綑綁身體對折如大蝦、用布巾包覆全身似木乃伊，塞進床櫃縫隙或水桶裡，更命剴剴整天戴口罩甚至遮住雙眼，外加打腳底、掐耳朵、臭罵「雞掰」等語。

此外，剴剴1天只吃1餐，在廁所裡被餵食剩菜、鍋巴打成的泥，外籍看護曾目睹剴剴用的紙碗爬著蟑螂，冬天洗冷水澡尖叫發抖、全身只穿1條尿布以軍人稍息姿勢罰站，2、3個小時不敢動，劉氏姊妹在旁滑手機、看電視，還互傳剴剴遭綁照片，譏笑「死小孩」、「欠揍」、「想一巴掌轟給他死」、「裝死」等語。

▲▼ 剴剴案陳尚潔 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「剴剴戰士」聲援剴剴地標語。（圖／記者黃宥寧攝）

剴剴長期遭綑綁導致四肢變形，又動輒遭推去撞牆、用指甲刮頸，全身遍佈新舊撕裂傷和瘀傷，還被打斷4顆牙，不堪受虐且長期營養不良、缺血瘦弱並感染肺炎，2023年12月24日凌晨斷氣、送醫仍不治，年僅1歲10個月。

醫護人員通報兒虐事件揭發劉氏姊妹冷血惡行，劉氏姊妹起初推稱剴剴溢奶致死，檢方查扣姊妹倆手機還原被刪除的對話、照片與影片，拼湊出剴剴受虐115天身亡的悲慘遭遇，起訴劉氏姊妹涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等3大罪嫌，痛批劉氏姊妹犯行「令人髮指、人神共憤」。

劉氏姊妹在台北地院一審初期，狡辯剴剴自撞自摔、還會磨牙說5字經髒話，引發眾多關注者憤慨，鑑定專家含淚細數剴剴遺體42處受虐傷「族繁不及備載」、遭遇「教科書級凌虐」、「死前3個月很痛苦」，並指剴剴最後生活照眼神空洞、表情淡漠，當時已罹患憂鬱症。

▲愷愷案凱道集會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲剴剴案引起萬人上凱道遊行呼籲修法加重虐童刑責。（圖／記者林敬旻攝）

專家證詞激起更多「剴剴戰士」怒火，一審期間，曾出現近千人在法院外舉標語呼口號要求重判劉氏姊妹、萬人走上凱道遊行，呼籲修法、虐童可判死，獲得13萬人連署附議，劉氏姊妹每次出庭，法院外必定有數十位「剴剴戰士」叫喊「下地獄」等語。

劉彩萱也因專家的證詞破防，痛哭認罪求饒，劉若琳僅改口承認不慎用指甲刮傷剴剴脖子、涉犯過失傷害罪，否認虐待剴剴。一審選任國民法官參審，認定劉氏姊妹犯行「以虐取樂，危害至巨」，重判姊妹倆各無期徒刑與18年徒刑。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

剴剴凌虐致死保母兒福聯盟出養以虐取樂人神共憤影音

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

