臉書作家與人妻搞曖昧！寫藏頭詩傳情十指緊扣去旅店　夫怒告獲賠

▲人夫發現妻子跟男作家曖昧，提告求償獲賠20萬元。（示意圖／pakutaso）

記者劉人豪／新北報導

新北一名人夫發現妻子與臉書男作家互動曖昧，寫藏頭詩傳情，且2人還十指緊扣方式過馬路，一起前往旅店，人夫提告後，新北地院判決男作家應賠償20萬元。

根據判決，人夫與妻子2007年結婚，並共同育有二名未成年子女，發現她自2022年與一名臉書上撰寫、分享的圖文，約有6.1萬位追蹤者的男作家有不正常往來，2人傳訊「Happy Valentine’s Day」、「Thank you, my goddess」、「明明心是我的，心裡面裝的卻滿滿都是妳」，以及寫藏頭詩「「OO於OO飄所愛，為愛往前飛」，且男作家與妻子在大街上，以十指緊扣方式過馬路，再於同日共同前往旅店，婚姻關係遭受損害，提告求償70萬元。

男作家辯稱，人妻是讀者兼粉絲，因在臉書上互動而認識彼此並成為現實朋友，在案發時不知她有婚姻狀態，也未必會點入臉友之個人簡介，仔細、詳盡觀覽其家鄉、學歷、工作、感情狀態， 且曾罹患口腔癌，體力及身體狀況較常人為弱，當日一路上已舟車勞頓許久，所以過馬路時，人妻友善地牽他手一同安全通過馬路，非逾越正常一般社交分際行為。

法院審酌，女方將自己已婚之身分、家庭合照、兒子畢業典禮照片發布於臉書上，足以使一般人認定為有配偶之人，非屬單身。二人於網路上及私下之互動親密宛如情侶，男作家不會漠視女方於臉書上的公開資訊，辯稱不知已婚資訊，有悖於一般社會常情。2人共同前往旅店，互動宛如熱戀中情侶，曖昧意味濃烈，顯已逾一般男女社交分際，已侵害人夫配偶權，自屬不當交往已達不法侵害。

法院兼衡人夫為電視公司研發處長，男作家臉書公告為設計師，兼衡兩造之身分、地位、經濟狀況等一切情狀，認人夫請求非財產上損害即精神慰撫金，應以20萬元適當。