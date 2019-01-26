「新竹小智」見面會2小時滿額　接地氣真心話大冒險一秒圈粉

▲林智堅「接地氣」辦粉絲見面會，50名額個一小時秒殺。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

被譽為民進黨新生代政治明星、新竹市長林智堅跳脫傳統，跨出網路舉辦網友見面會，跟市民近距離「1on1」對談，林智堅的高人氣，網路報名50名額兩小時內秒殺，顯見高人氣。林智堅現場不僅和粉絲玩真心話大冒險，回答各種施政問題，更自曝曾因投入政治太忙碌，假日都沒休息，也被朋友稱為「異類」，這場接地氣的面對面，也成為另類的「一秒圈粉」！

林智堅歲末年終舉辦「網友見面會」，網路報名開放不到兩小時時間，湧入超過200名粉絲報名，基於場地限制，還因此動用系統抽籤系統，最後由50名幸運網友，在咖啡廳與林智堅對面，暢談新竹大小事。

▲林智堅也現場分享小故事，坦承身邊投入政治的朋友少，覺得「很孤單」，還自曝當年身為隨行助理的他，因為假日跑行程太忙，常常拒絕朋友邀唱KTV，被當成「異類」。（圖／記者陳凱力翻攝）

對於網友提問市長IG，都是親自發文時，林智堅笑稱絕對是「親自發文」，只是最近找不到好題材，比較少更新，還有粉絲辛辣提問，市長曾有想「軟爛」的念頭時，林智堅坦承政治工作太高壓，出門前心中「魔鬼跟天使在糾結」，但魔鬼能量很弱，只好每天乖乖跑行程。

林智堅也現場分享小故事，坦承身邊投入政治的朋友少，覺得「很孤單」，還自曝當年身為隨行助理的他，因為假日跑行程太忙，常常拒絕朋友邀唱KTV，被當成「異類」，林智堅強調，但現在不一樣了，年輕人願意了解政治，也願意出來投票，改變城市未來，共同為新竹市打拼。