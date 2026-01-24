　
地方 地方焦點

桃園航空城「過田23公園」　榮獲「國家卓越建設獎」金質獎

▲桃園航空城「過田23公園」

▲過田23公園空軍跑道紀念廣場。(意象圖／工務局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府航空城工程處24日表示，該處積極辦理區段徵收工程其餘地區工程施作，其中位於台4線旁預計開闢「過田23公園（公7）」，該公園佔地約9.2公頃，原址為空軍基地與農田，市府以兼具歷史、生態與防災的精緻規劃，日前獲得「國家卓越建設獎」金質獎的高度肯定。

市府指出，園區最核心的規劃特色係於公園廣場設計具代表性的「23」與「05」跑道標誌，將前空軍基地的歷史脈絡以溫柔的姿態延續歷史深度，成為航空城文化路徑的首站。在生態與水環境設計上，計畫展現了高度的環境自覺。園內將原有埤塘規劃成一座面積廣達5.4公頃的大型生態滯洪池，有效滯洪量約20萬立方公尺，相當於 80 個奧運標準游泳池的容量。

▲桃園航空城「過田23公園」

▲過田23公園位置圖。(圖／工務局提供)

為了應對極端氣候，全區導入低衝擊開發（LID）理念，透過雨水花園、生態滯流溝及地下儲留設施，最大程度保留雨水循環利用並減緩區域防洪壓力。為提供未來居民優質的休憩機能，公園配置了長達950公尺的環湖步道、陽光草坪及共融式兒童遊戲場，滿足全齡層的運動與社交需求。隨著建設逐步推進，這座象徵「翱翔過去、綠意未來」的生態方舟，將為航空城居民帶來更宜居的韌性生活空間。

更多新聞
桃園市政府推動「桃園航空城計畫」，目前優先開發區工程已完成主要建設並進入驗收程序，其餘區域則聚焦於關鍵公共設施與防災工程施作，確保整體開發兼顧居住安全與長期使用需求，並配合排水工程推進，大園區中正東路一段部分路段，1月19日起將實施全線封閉，改道說明如下：

