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「漂浮地球」一晚消風？　誤會啦！風太大暫時「瘦身」保護　

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▲「漂浮地球」一晚就消風？　誤會了！新竹風太嚇人暫時「瘦身」保護它啦。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市幸福廣場上空一顆漂浮地球成為網友打卡新地標。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

幸福廣場上空25日出現一顆直徑7公尺的「漂浮地球」，由於「漂浮地球」到了晚上微微發亮，也吸引許多民眾打卡自拍，成為網友打卡自拍新地標，只是，才一個晚上就經傳「漂浮地球」消風，也引發網友在網路上一片討論。新竹市政府也表示，「消風」只是因為這幾天風太大，暫時的保護措施，待風小後，漂浮地球仍會持續漂浮上工。

經過一個短短晚上，超美「漂浮地球」在26日早上竟被發現「消風」，網友也不禁猛虧，「外星人來襲」、「有點寫實主義風格」、「地球暖化！自爆…」甚只有網友將超美地球的消風照後制成黑白的「弔念照」，只是這消風地球卻是一場誤會。新竹市政府表示，「漂浮地球」消風是因為新竹這幾日風太大，先暫時消風「保護地球」，等到風小一點，會再繼續充氣漂浮。

▲「漂浮地球」一晚就消風？　誤會了！新竹風太嚇人暫時「瘦身」保護它啦。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

▲有網友將消風的漂浮地球後制成黑白弔念照。（圖／翻攝臉書新竹大小事）

由於新竹的九降風一向威力十足，過去曾經吹倒過電線桿、大型看板、高爾夫球場網架…等等，新竹人一向不陌生九降風，學習在日常如何與它和平共處，對於這一顆脆弱的漂浮地球，市政府也必須未雨綢繆的先做消風保護，只是也讓網友可惜還沒來得及拍。新竹市政府說，等到過幾天風小一點，漂浮地球還是會「充好充滿」，繼續美美的飄浮讓大家打卡拍照。

▲「漂浮地球」一晚就消風？　誤會了！新竹風太嚇人暫時「瘦身」保護它啦。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市政府說，等到過幾天風小一點，「漂浮地球」還是會「充好充滿」，繼續美美的飄浮讓大家打卡拍照。（圖／記者陳凱力攝）

超美「漂浮地球」小檔案
新竹市政府25日起以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節「2019新竹過好年」。

這顆「漂浮地球」為英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球；林智堅市長也現場示範了幾個拍照姿勢，創意拍出撐住、接住地球的神借位拍法，也由下至上拍出「逆天」長腿。

▲「漂浮地球」一晚就消風？　誤會了！新竹風太嚇人暫時「瘦身」保護它啦。（圖／記者陳凱力攝）

▲網友26日拍不到「漂浮地球」，大喊可惜，希望能早日再與「漂浮地球」合照打卡。（圖／記者陳凱力攝）

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關鍵字：新竹市政府,旅遊補助,來去新竹住一晚,幸福廣場

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