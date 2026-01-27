通緝犯心虛報假身分證還拒檢衝撞　警「硬起來」破窗拉出壓制

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市警方昨(26)日下午在市區攔查可疑車輛時，發現一名駕駛拒檢逃逸，警方一路圍捕，最終在博愛路橋下橋處攔下，因對方仍企圖加速衝撞，員警依法破窗將人拉出制伏。經查，該名林姓男子竟是雲林地檢署發布的「不能安全駕駛」通緝犯，已依法解送歸案。

▲嘉義男通緝犯報假身分證號被識破，拒不配合，警方依法破窗將其制伏。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，員警於昨日下午4時15分許，在嘉義市民族路與忠義街口發現一輛自小客車行跡可疑，遂依法上前攔查，過程中發現駕駛林姓男子所提供的身分資料與實際不符，正當警方進一步查證時，林男突然駕車加速逃逸。

▲經查該男為雲林地檢署發布的「不能安全駕駛」通緝犯，依法解送歸案。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方立即通報並展開攔截圍捕，下午4時51分在博愛路橋東往西下橋處再次攔下該車。未料林男仍拒絕配合，企圖再次加速衝撞逃離，員警為防止危害公共安全與其他用路人安全，依法強制破窗將人拖下車並當場控制。

警方進一步查證後發現，林男為雲林地方檢察署發布之不能安全駕駛通緝犯，全案已依法解送歸案偵辦。警方也呼籲，民眾若遇警方依法攔查，應全力配合，拒檢逃逸不僅觸法，也可能造成公共危險，警方將持續強化查緝作為，維護市民安全。