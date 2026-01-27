　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頂大男酒後遭丟包台64…4車輾過「爆頭慘死」！檢今將解剖追死因

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲溫男酒後發生口角，遭林姓計程車司機丟包台64，隨即被4輛來車輾過慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市台64線快速道路25日凌晨2時許傳出一起驚悚死亡車禍，警方初步調查，25歲的溫男酒後搭乘多元計程車返家，未料途中疑似踹踢椅背而與林姓司機(46歲)發生口叫，竟直接遭丟包在台64快速道路上，隨後被4輛來車輾過，當場爆頭慘死。據了解，死者溫男是頂大雙學士學位畢業，成績相當優異，目前在鐵路警察局服替代役，原本預計下個月就退伍，未料卻遭丟包慘死。檢方今(27日)上午10時30分將會同法醫解剖溫男遺體，進一步釐清死因。

擁頂大雙學士學歷　在校成績優異

警方初步調查，死者溫男相當優秀，畢業於知名頂大，且擁有雙學士學位，是位學霸資優生，在校表現十分優異；大學畢業後溫男入伍於鐵路警察局服替代役，即將在下個月退伍。鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍表示，溫男於114年10月9日分發至鐵路警察局服役，服役期間生活單純、作息正常，近期也正積極準備工作面試。同梯役男得知噩耗後皆感不捨，鐵路警察局局長已在第一時間親自向家屬致意慰問，大隊也將全力協助家屬處理後續事宜。

疑酒後踢踹椅背　司機丟包後悔報警已來不及

據悉，25日凌晨溫男酒後於北市文山區叫來多元計程車，準備搭往板橋，但上車後溫男疑似頻繁踢踹椅背，引起林姓司機不滿，雙方當即在車內爆發激烈口角，林男憤怒之下竟直接將溫男丟包在台64快速道路上。溫男不勝酒力，當即倒臥在內側車道處，由於天色昏暗，不久隨即遭4輛來車接連輾過。

林男將乘客丟包後駛離現場不久，隨即因愧疚、加上擔心發生意外而報警，並請警方上台64協尋查看，未料當警方到場時已經來不及，溫男早已被多車輾過，頭顱破裂、腦漿四溢，已經明顯死亡。

5駕駛遭移送偵辦　檢警今解剖遺體釐清死因

警方事後將涉嫌丟包的林姓司機帶回，並將另外涉嫌輾過溫男的4車駕駛陳男、邱男、簡男、魏男一併帶回偵辦，全案依過失致死醉移送新北地檢署偵辦，其中林男、陳男、邱男訊後以5萬元交保；簡男、魏男以1萬元交保。今檢警預計將於上午10時30分於板橋殯儀館會同法醫進行解剖相驗，進一步釐清溫男死因。

01/25 全台詐欺最新數據

台64頂大酒後計程車丟包

