新竹市街頭藝人考照　友達「董A」也組團報考

▲新竹市街頭藝人認證審查27日在文化局熱鬧登場。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市街頭藝人認證審查在27日上午在文化局竹影城跡廣場熱鬧登場，2019年首次開放團隊報名徵選，共計吸引154組才藝達人報名競技，參與情況踴躍。其中，由友達光電集團董事長彭双浪，率領公司員工組成2組薩克斯風樂團參與徵選，精采的薩克司風表演很是吸睛，展現科技人的音樂藝術才能。

▲友達光電董事長彭双浪率領公司員工，組成2組薩克斯風樂團參與徵選。（圖／記者陳凱力翻攝）



文化局長黃竫蕙表示，今年街頭藝人徵選活動分為「表演藝術」、「視覺藝術」、「創意工藝」三大類，其中，「表演藝術類」136件佔整體報名人數8成之多，「創意工藝類」計有14件、「視覺藝術類」計有4件。為提升徵選藝人素質，本次也首度移師戶外，模擬街頭藝人實地演出，民眾可在現場與達人們互動，不僅考驗徵選者的臨場反應，評審也可直接觀察徵選者的創作過程，提升徵選的公平性及可看性。

此次的報名名單中，出現一組科技業組團參與，友達光電集團董事長彭双浪率領公司員工，組成2組薩克斯風樂團參與徵選，展現科技人的浪漫情懷，與凸顯新竹市人文、科技兼備的一面。集團董事長彭双浪表示，自己喜歡音樂，學生時代接觸口琴，薩克司風是因為兒子放假帶了一把薩克司風回家，好奇之餘跟兒子借來練習，開啟了薩克司風演奏之路，並鼓勵公司同仁工作之餘，培養第二專長。目前友達的才藝社高達160團，訂有積分補助，表演次數越多，補助越多。

▲審查成績平均達80分以上者即通過審查成為合格的街頭藝人，未來可於站前廣場、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖與228公園等7處場地申請演出。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



彭双浪董事長 2016年第一次報考新竹市的街頭藝人，通過後以換證方式取得新竹縣的街頭藝人證，目前擁有縣市2張街頭藝人證，工作閒暇之餘號召團員，分別於縣市兩棲公園、護城河畔進行表演，透過音符傳遞美與善的種子，營造祥和溫馨藝術氛圍。

2019年評審委員，特別邀請資深街頭藝人張伯維、劉彥亭、白錫石，及福茂唱片公司出版部主任樊建麟、PM樂器行店長黃龍吟、Yamaha資深講師戴君達、玄奘大學藝設系主任謝明勳、青年高中舞蹈老師廖婉琳擔任此次評審工作，兼顧學術理論與實務經驗並重，藉以徵選出具創作實力之優秀藝術家，以帶動本市藝術創作風氣。

評分項目以「展演技巧與台風」、「觀眾互動性」、「表演內容適當性」、「展演設備與其他創意」等四大項為依據，平均達80分以上者即通過審查成為合格的街頭藝人，未來可於站前廣場、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖與228公園等7處場地申請演出。詳情請上新竹市文化局網站、或「風城演藝」臉書查詢，洽詢專線03-5420181或撥打1999為民服務專線。