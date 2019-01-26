寒流來襲新竹「保暖關懷機制」　15℃以下低溫自動啟動

▲新竹市政府有一套「低溫關懷機制」，當氣溫低於15度即自動啟動，每日早晚加強街頭街友關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋以及熱食，並協助有意願接受安置的街友，安排到夜宿單位收容。（圖／新竹市政府，下同）

記者陳凱力／新竹報導

寒流來襲，依據中央氣象局預報，氣溫驟降且低溫天數較長，新竹市政府已於日前啟動加強街友及獨居老人低溫關懷服務措施，結合民間社會福利團體，寒流期間每日早晚加強街頭街友關懷訪視，發放禦寒衣物、睡袋以及熱食，並協助有意願接受安置的街友，安排到夜宿單位收容，12月以來已提供4208人次服務。



社會處李季縈處長表示，針對列冊輔導的街友持續關懷，除了定期與相關單位聯合巡訪及每周3次夜訪，關心街友的生活、轉介醫療服務、提供物資及夜宿收容服務；針對低溫、高溫及颱風等異常氣候，也啟動關懷輔導機制，也積極勸導並提供安置服務。





李季縈處長說，寒流來勢洶洶，社工同仁主動增加訪視關懷次數，早晚都到市區關懷街友，並不斷提醒街友們避寒及保暖。社會處表示，獨居長輩也是低溫關懷的重點對象，目前市府列冊257名獨居長輩，除了有社工協助獨居長輩連結相關福利服務外，更結合11個團體提供關懷訪視、電話問安及陪同服務。



當發布15度以下低溫特報即啟動關懷機制，針對獨居老人也會以電話問安關懷、協助檢視居家用電安全、告知熱水器正確使用方法及鼓勵安裝緊急救援系統等，並視長者需求供應熱食、保暖物品，如帽子、手套、圍巾、冬衣、棉被、熱水瓶及暖暖包等，協助獨居老人安全度過寒冬。





社會處表示，許多街友有心血管等慢性疾病，溫度驟然下降容易引發中風、心臟病發作，因此市府訪視時特別請街友們加強保暖，切勿以飲酒來避寒，而造成身體失溫危及生命，也切勿生火取暖影響公共安全。



市民若發現街友，特別是年老、體弱，有緊急安置或物資上需求，或是獨居長輩有緊急需求，可撥打1999服務專線，將有專人提供服務。