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丟扇子OUT！狂新娘改丟「整台冷氣」　車一開秒解體...網看傻：脾氣果然爆

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▲▼ 出嫁丟冷氣 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲新娘出嫁丟冷氣 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「丟扇子」是結婚時的傳統習俗，象徵著新娘丟掉過去不好的脾氣，不會帶過去夫家。一位女網友在臉書上表示，前日結婚的時候，老公說丟「扇子」不能顯示她的身分地位，竟準備了一台「冷氣機」給她丟，畫面看起來相當壯觀，網友也看傻推測「看來妳是『大公主』脾氣喔！」

女網友在臉書「爆怨公社」中表示，日前結婚的時候，他們沒有遵循古禮「丟扇子」，反而是丟一台「冷氣機」，原因是先生說扇子不足以顯示太太的身分地位。只見照片中的黑色禮車旁放了一台看似全新的室內機，另一張則是冷氣架在車窗邊準備丟下去的畫面，鄉民們都表示「一看就知道脾氣很爆」。

網友看到這張超狂照片之後表示，「貧窮限制了我的想像」、「有錢就是任性」、「 跟他說準備好離岸風電的螺旋槳，不然就別結了」、「應該要丟室外機」、「可以改丟錢嗎？我相信妳結婚一定會很多人捧場」、「少了壓縮機，這樣沒用! 要連壓縮機一起丟」、「你娘家賺到了，得到一台冷氣室內機」。

其他人則是表示，「是在暗示妳有大公主ㄉ脾氣吧」、「一般丟扇子我記得是指把新娘的壞脾氣丟掉，可見您的脾氣.......」、「我要結婚的時候，我哥也是說要找冷氣讓我丟」、「這個老公結了婚真的也踏進墳墓了...」。另外留言內也藏了一張「冷氣落地」的照片，由於不是從太高的地方摔落，因此只有一小部分解體。

▲▼ 出嫁丟冷氣 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲看來脾氣不小喔XD ！（圖／翻攝自爆怨公社）

其實丟冷氣已經不是第一次發生，去年就曾有位脾氣倔強的新娘，不想和大家一樣，所以選擇丟冷氣。民俗專家林正義也表示，「隨著現代世界用電習慣，慢慢演變成電扇，甚至現在出現冷氣，只要雙方接受仍有效果。」

婚俗專家則指出，新娘在出嫁時，娘家會準備一把扇子，車子駛離娘家之際，新娘要用扇子「敲打車窗三下」，將過去的壞脾氣都轉移到扇子上，然後丟出窗外，丟得越遠越好。隨後娘家人要趕快把扇子撿起來，放在父母房間的床下或是櫃子中，才不會讓女兒把婚前的脾氣帶到夫家。

►新娘壞脾氣出嫁「丟冷氣機」網笑翻　民俗專家：有效果！

►丟脾氣不如丟習俗？霸氣提「工業大鐵扇」　禮車新娘豪邁一扔

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關鍵字：新娘,丟扇子,結婚,冷氣,爆怨公社,習俗

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