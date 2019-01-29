影／月薪35K養全家？家境清寒的他曝「翻身唯一機會」　現在每2個月出國一次

記者葉國吏／綜合報導

2018年新生兒數僅18萬，跌破8年新低，許多人將原因歸咎於「低薪不敢生」，這也讓網路上最近出現「三萬五到底能養活一家？」的熱門話題。一位醫師在臉書私密社團《爆怨公社》發文直言「不在意品質的話，當然養得起，看您怎麼養而已。」但他也坦言「貧窮比富有更容易階級複製的！」所以從小他就知道要翻轉只有好好念書，讓他現在每2個月就能帶全家出國一次。

▲一位醫師發文討論三萬五養家話題。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

這位醫師在文中表示，他從小家境清寒，父親過世時還留下一堆負債，所以讓他從小就知道要好好念書「因為那是我翻身唯一的機會」。

醫師透露，從小爸媽省吃儉用，沒錢買玩具、衣服撿親戚的，學校制服都要折三折「才能多穿幾年」。但是，父母卻從未省過他的教育費用，「從小想買書都沒被拒絕過」。

醫師表示，雖然現在不有錢「但過的還算幸福」，也有餘力做幫助人的事「比如說每個月任性的去支援偏鄉醫療幾天」，也能每兩個月就帶全家出國一次。

▲3萬5月薪到底能不能養家？網友看法不一。（圖／ET示意圖）

不過醫師在文中也透露曾經遇到一位「生了19個的大姊」，讓他感嘆說「如果我爸媽養了一堆小孩，可能我和我的下一代，還是在過很辛苦的日子」、「貧窮比富有更容易階級複製的！」

對此有網友認為「3萬5 可以養啊 窮養不就好了 犧牲自己生活品質 都留給小孩就好了」、「養的活和養的好的差別吧」。也也人認為「不是養不起，但貧窮悲劇真的很多⋯階級複製很可怕，你過過那種被錢追著跑，事事省吃儉用的日子，你怎麼忍心你的孩子跟你一樣辛苦？」