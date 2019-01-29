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公用湯匙沾菜渣！嬤「塞嘴一舔」再撈蒸魚　他見滿口黑牙崩潰：哪敢吃

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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday）

網搜小組／綜合報導

一名網友昨天用餐時，老人家先是將盛菜的公用湯匙舔乾淨，再放入滿是湯汁的蒸魚裡撈料，加上老人家滿口牙周病，讓他一看瞬間反胃，也忍不住抱怨，「真的很受不了老人家的衛生習慣！」

網友在爆怨公社說道，「又不是最後一個要吃光整盤的人，把公用、沾滿紅蘿蔔絲的湯匙放進自己嘴裡舔乾淨後，拿去滿是蒸魚湯汁的盤內撈魚，再把湯匙放回蘿蔔絲這一盤，X的瞬間我兩盤都不敢吃了！」

他表示，自己會先確定大家都沒打算吃了，剩他清盤才會這樣撈，但老人家都覺得，在自己家人面前這樣吃無所謂，「重點是...她抽菸加上滿嘴牙周病，不知道牙周病是會傳染的嗎？還好小孩的我先裝好了，而且這兩盤她明天又不會再吃，能不能吃飯時候不要只管自己方便就好啊？」

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

原po無奈說，已經溝通過很多次了，但老人家聽不進去，反而會腦羞，還會拿輩份來壓，讓他們不知如何是好。對此，網友們紛紛回應，「有口腔問題真的會覺得更噁心」、「改簡餐式供餐，一人一大盤，菜分好擺盤」、「除非是最後吃的人，不然我也不能接受+100」。

po文也釣出其他苦主，心有戚戚焉地說，「我公公80歲，會把嚼過吞不下去的魷魚、大腸頭或任何食物放回盤子，是大家正在夾菜的盤子裡，不是他自己用的盤子。全家都把筷子放到湯裡面挑料（洗筷子），逼著我現在一上菜就要搶菜，先盛好在自己碗裡，絕不裝第二次」、「小時候去親戚家吃飯，伯母就這樣，不管是湯還是菜，衛生飲食習慣讓人不敢恭維，大家都吃她的口水就好了」。

另外，有人質疑「牙周病到底會不會傳染？」事實上，雖然傳染的證據比較不明確，但可以確定的是，牙周病的「細菌」會傳播，所以在臨床上發現，同一家庭的成員，口腔內相同的細菌較多。

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關鍵字：湯匙,公用湯匙,黑牙,牙周病,公筷母匙,衛生,老人家,夾菜,爆怨公社,噁心,長輩

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