蘇貞昌要林智堅有空去看看「比鵰」　網友大讚超有梗

▲林智堅。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）

政治中心／綜合報導

新竹市政府推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季，市府廣場前擺設飛碟造型的大型裝置藝術，飛碟內有「飛吧，太空豬」的感應互動遊戲。行政院長蘇貞昌28日在臉書分享他與新竹市長林智堅比賽玩「飛吧，太空豬」的影片，為新竹藝術燈季宣傳，他也提醒林智堅「有空要回去森林走走，看看比鵰！」，引來網友大讚超有梗。

蘇貞昌此話始於神奇寶貝（寶可夢）。日前有網友在BBS「台大批踢踢」上提到，主角小智收服「比比鳥」後，將其訓練為進化版的「比鵰」，後來把比雕放生在常磐森林，約定辦完事就回來，結果從初代動畫到現在，「小智爽約20年」。此文引起網友熱烈討論。

對此，蘇貞昌也發揮「網友梗」在臉書提到，「我和新竹市的『小智』，林智堅市長一起玩體感互動遊戲，提醒市民朋友過年期間，有空可以來市政府前的飛碟裡走走，也提醒小智，有空要回去常磐森林看看比鵰」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「院長很跟時事喔」、「笑翻」、「我在絕情谷底」、「這個也太有梗」、「院長真的hen會」、「不是，貞昌你又沒P圖，這真的不行啊～我要火球！」、「天啊太親民了啦～太接地氣了啦」、「 院長金勾錐」、「超世代蘇院長」