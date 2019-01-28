「柯家軍」陳思宇慘敗　梁文傑：年輕族群難認同

▲陳思宇。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市士林大同區立委補選結果出爐，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇，以9689票慘敗，得票數遠輸民進黨候選人何志偉的38591票，以及國民黨候選人陳炳甫的31532票。對此，民進黨台北市議員梁文傑表示，年輕族群難認同陳思宇。

梁文傑28日上午接受廣播媒體專訪，談及台北、台中立委補選。梁文傑直言，柯文哲的支持者以收入還不高的年輕人居多，但陳思宇的品牌特質與柯文哲差距太大，支持者欣賞柯文哲，但不會欣賞陳思宇，因為陳思宇是政三代小公主，年輕族群難認同。

梁文傑指出，立委補選和一般大選不同，以士林、大同區來說，何志偉在士林區大贏，顯示何的家族在士林區很扎實，加上士林選票人口較多；至於大同區，何志偉與陳炳甫維持平盤；因此，即使柯文哲在士林、大同區很強，但柯文哲是網路票，只有陳思宇父親、議員陳建銘的仍無法撼動兩黨。

梁文傑認為，何志偉獲勝，但陳炳甫在藍營鐵票倉大同區沒輸，因此，「綠色選民基本上還沒回歸民進黨」；另外，即使「柯家軍」陳思宇在北市立委挫敗，但「我不覺得柯文哲被打敗」，因為陳思宇是品牌問題，從柯文哲一推出就無法將人氣轉到她身上，但不代表柯文哲有問題。